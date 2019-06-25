Топ-8 фильмов июля, которые нельзя пропустить

В июле Люк Бессон представит киноманам новую звезду боевиков — модель из Магадана, Disney покажет одну из самых своих трогательных историй про льва Симбу, а Джим Джармуш презентует фильм про мертвецов со своим фирменным актерским составом. Рассказываем, что стоит посмотреть на большом экране.

Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома".

Человек-паук: Вдали от дома

С 4 июля. США, 2019. Режиссер: Джон Уоттс. В ролях: Том Холланд, Энгаури Райс, Зендея, Джон Фавро, Сэмюэл Л. Джексон, Джейк Джилленхол, Мариса Томей.

Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся — Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

Первые зрители уже оценили картину. Говорят, что это достойный сиквел «Возвращения домой». Фильм получился смешной и энергичный. Все это на фоне хитрого сюжета и захватывающих экшен-сцен.

Паразиты

С 4 июля. Южная Корея, 2019. Режиссер: Пон Джун-хо. В ролях: Сон Кан-хо, Ли Сон-гюн, Чо Ё-джон, Чхве У-щик, Пак Со-дам, Чан Хе-джин.

У семьи Ки-тхэка мрачные перспективы — все четверо безработные. Ситуация меняется, когда старшему сыну друг рекомендует заменить его на высокооплачиваемой подработке репетитора. Тот делает фальшивые документы об образовании и приходит в роскошный особняк бизнесмена Пака. Произведя хорошее впечатление, Ки-у узнает о еще одной открытой вакансии, и у него появляется очень необычный план по трудоустройству сестры.

Мертвые не умирают

С 11 июля. Швеция, США, 2019. Режиссер: Джим Джармуш. В ролях: Адам Драйвер, Билл Мюррей, Хлоя Севиньи, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Селена Гомес, RZA, Том Уэйтс, Эстер Балинт, Дэнни Гловер.

В маленьком американском городке что-то пошло не так. День наступает ночью, домашние животные убегают в лес, по радио играет одна и та же песня. Ученые, как обычно, не могут ничего толком объяснить. Хотя даже обывателю давно понятно, что это — предвестники зомби-апокалипсиса. И жители города как никогда готовы побороться за свою плоть.

Али , рули!

С 11 июля. США, 2019. Режиссер: Майкл Даус. В ролях: Кумэйл Нанджиани, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Стив Хоуи, Мира Сорвино, Бетти Гилпин, Натали Моралес.

Скромный водитель Uber по имени Стю подбирает пассажира, который оказывается полицейским, идущим по следу жестокого убийцы. Таксист даже представить не мог, что теперь его ждет мучительное испытание, в ходе которого он будет отчаянно пытаться сохранить трезвый ум, жизнь и пятизвездочный рейтинг в приложении.

Анна

С 11 июля. США, Франция, 2019. Режиссер: Люк Бессон. В ролях: Саша Лусс, Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мерфи, Лера Абова, Александр Петров, Никита Павленко, Анна Криппа.

История Анны, чья несравненная красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийцы в мире. После успешного задания в Москве Анна Полятова отправляется в Париж, где, по всей видимости, и будет происходить основное действие.

Российская модель Саша Лусс, которая играет Анну, родом из Магадана. Она появилась в эпизодической роли в бессоновском «Валериане и городе тысячи планет», после чего прошла актерские курсы.

Король Лев

С 18 июля. США, 2019 Режиссер: Джон Фавро. В ролях: Джеймс Эрл Джонс, Дональд Гловер, Сет Роген, Чиветель Эджиофор, Джон Кани, Кигэн-Майкл Ки, Билли Айкнер, Эми Седарис, Бейонсе.

Знаменитейшая и трогательная история Disney об отважном львенке по имени Симба. Знакомые с детства герои взрослеют, влюбляются, познают себя и окружающий мир, совершают ошибки и делают правильный выбор.

Солнцестояние

С 18 июля. США, 2019. Режиссер: Ари Астер. В ролях: Флоренс Пью, Уилл Поултер, Джек Рейнор, Уильям Джексон Харпер, Лив Мяенес, Анна Острем, Юлия Рагнарссон, Изабель Грилл.

День летнего солнцестояния — древний праздник, который во всех культурах окутан мистическим ореолом. В поселении, отрезанном от мира, раз в 90 лет в этот день проводится уникальный обряд. Именно туда отправляется группа молодых антропологов. Однако вскоре после прибытия там начинает происходить нечто необъяснимое, и под светом солнца исследователям открывается настоящая тьма.

Бойцовский клуб

С 25 июля. США, Германия, 1999. Режиссер: Дэвид Финчер. В ролях: Эдвард Нортон, Брэд Питт, Хелена Бонем Картер, Мит Лоаф, Зэк Гренье, Холт Маккэллани, Джаред Лето.

Интриги, хаос, мыло — культовая история Тайлера Дердена снова на больших экранах. Сотрудник страховой компании страдает хронической бессонницей и отчаянно пытается вырваться из мучительно скучной жизни. Однажды он встречает Тайлера — харизматического торговца мылом с извращенной философией. Тайлер уверен, что самосовершенствование — удел слабых, а единственное, ради чего стоит жить — саморазрушение.

Проходит немного времени, и вот уже новые друзья лупят друг друга почем зря на стоянке перед баром, и очищающий мордобой доставляет им высшее блаженство.