Топ-8 фильмов мая. Что посмотреть в кинотеатрах, пока не пришел Годзилла

В мае-2019 киноманов ждет немало интересного: отечественная военная драма об Афганистане, продолжение приключений мрачного убийцы Джона Уика, экранизация диснеевского «Аладдина» и эпичное сражение Годзиллы и других чудовищ. Рассказываем, какие фильмы стоит посмотреть на больших экранах в мае.

Отпетые мошенницы

С 10 мая. Режиссер: Крис Эдисон. США, 2019.

Главные героини фильма — две криминальные дамочки, успешно работающие на контрасте. Одна изящная красотка, вторая нелепая толстушка. Им удается раскручивать богатых мужчин на небывалые траты.

Надо всегда быть во всеоружии: высокие каблуки, яркая помада и главное — утягивающее белье. И если хочешь мошенничать, будь готова расплакаться в любой момент. Ни один мужчина не устоит перед женскими слезами. А за каждым миллионом может скрываться миллиард.

Братство

С 10 мая. Режиссер: Павел Лунгин. Россия, 2018.

Действие фильма разворачивается в 1988 году, в канун вывода советских войск из Афганистана. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов Хошема. Разведка пытается договориться о перемирии с душманами, но дело осложняется тем, что в плен к Хошему попадает советский военный пилот.

Это будет сложная игра, в которой переплетаются интересы множества самых разных людей: штабистов, исламистов, спецназа, разведки, афганского правительства, советских спецслужб, таджиков и пуштунов. В центре этого водоворота — солдаты разведроты, для которых есть одно правило: не бросать своих.

Джон Уик — 3

С 16 мая. Режиссер: Чад Стахелски. США, 2019.

Суперкиллер Джон Уик (Киану Ривз) после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов получает статус изгоя — экскомьюникадо. За его голову назначена цена в 14 миллионов долларов, и армия самых жестоких профессиональных убийц со всего мира открывает на него кровавую охоту.

По словам режиссера, третья часть расставит все на свои места: откроет некоторые фрагменты будущего Джона Уика и соберет воедино все, что мы видели в первой и второй части.

Покемон. Детектив Пикачу

С 16 мая. Режиссер: Роб Леттерман. Япония, США, 2019.

История начинается с таинственного исчезновения частного детектива экстра-класса Гарри Гудмана, расследовать которое предстоит его 21-летнему сыну Тиму. Помощь в расследовании ему окажет бывший партнер отца, детектив Пикачу — уморительный, и остроумный сыщик.

На неоновых улицах Райм Сити, где люди и покемоны живут бок о бок в гиперреалистичном мире игрового экшна герои раскрывают ужасный заговор, который способен разрушить это мирное сосуществование.

Аладдин

С 23 мая. Режиссер: Гай Ричи. США, 2019.

Вторая экранизация произведений Disney в этом году. Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар намеревается захватить власть над городом, и для этого ему нужна волшебная лампа из пещеры чудес. Доступ в эту пещеру разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный». И этим человеком станет сам Аладдин.

Гори , гори ясно

С 23 мая. Режиссер: Дэвид Яровески, США, 2019.

Секретный продюсерский проект Джеймса Ганна о зловещем супермене. Супружеская пара мечтает завести детей. Однажды с неба обрушивается горящий шар, а на месте крушения обнаруживается младенец.

Они видят в ребенке ответ на молитвы и усыновляют мальчика. Он растет тихим и замкнутым, но вполне нормальным. Только внутри него кроется нечто зловещее, что однажды заставит мальчика отбросить человеческий облик.

Тайная жизнь домашних животных — 2

С 30 мая. Режиссеры: Крис Рено, Джонатан Дель Валь. Франция, Япония, США, 2019.

Продолжение семейной комедии, раскрывающей секреты домашних любимцев. Такие ручные и уютные, питомцы пускаются в новые бесшабашные похождения, о которых их наивные хозяева не могут и помыслить.

Жизнь джек-рассел-терьера Макса переворачивается, когда у его любимой хозяйки рождается сын. Оказывается, забота о ребенке — это большой стресс даже для самого отважного пса. Узнайте, что действительно беспокоит домашних питомцев.

Годзилла 2: Король монстров

С 30 мая. Режиссер: Майкл Догерти. США, 2019.

После глобальных хитов «Годзилла» и «Конг: Остров черепа» это будет новая глава кинематографической вселенной компаний Warner Bros. Pictures и Legendary Pictures. Криптозоологическое агентство «Монарх» пытается сдержать гигантских чудовищ. Против могучего Годзиллы выступают популярнейшие монстры в поп-культуре — Мотра, Родан и ультимативный кайдзю — трехголовый монстр Кинг Гидора.

Когда эти древние суперхищники, со временем превратившиеся в полузабытые мифы, восстают снова, человечеству остается отойти в сторонку и постараться не погибнуть.