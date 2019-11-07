Топ-9 кинопремьер ноября, которые нельзя пропустить

Перезапуск знаменитых «Ангелов Чарли», новое «Сияние» Кинга, немного русской мистики и фантастики, эпичная военная драма, гонки двух автокорпораций — киноманам есть из чего выбирать в этом ноябре. Рассказываем, на что стоит сходить в кинотеатры.

Доктор Сон

С 7 ноября. Режиссер: Майк Флэнеган. США, 2019. В ролях: Юэн Макгрегор, Ребекка Фергюсон, Джейкоб Тремблей, Карел Стрейкен, Дэнни Ллойд, Эмили Элин Линд, Клифф Кертис.

Мир снова охватит сияние. Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца.

Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни стал маргиналом-алкоголиком. С ним устанавливает связь другая «сияющая» девочка, Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой так называемого «Истинного Узла» — группы охотников за одаренными детьми.

Девятая

С 7 ноября. Режиссер: Николай Хомерики. Россия, 2019. В ролях: Евгений Цыганов, Дэйзи Хэд, Дмитрий Лысенков, Джонатан Солвей, Юрий Колокольников, Евгений Ткачук, Игорь Черневич.

Петербуржцы в конце XIX века массово увлекаются оккультными науками и эзотерикой. Британка-медиум Оливия Рид приезжает с гастролями и собирает на своих спиритических сеансах толпы людей.

В это время в городе происходит серия ритуальных загадочных убийств. На улицах похищают девушек, их изувеченные тела находят в самых разных концах города. Расследованием занимаются молодой полицейский офицер Ростов и его помощник Ганин.

С каждой новой жертвой дело становится все запутаннее. Подозрение приводит Ростова к Оливии. Он надеется, что девушка поможет ему выйти на след убийцы.

Ангелы Чарли

С 14 ноября. Режиссер: Элизабет Бэнкс. США, 2019. В ролях: Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска, Сэм Клафлин, Ной Сентинео, Элизабет Бэнкс, Джимон Хонсу, Патрик Стюарт.

Ученая Элена Хафлин неожиданно становится целью для чрезвычайно опасных людей, готовых на все, чтобы заполучить ее новейшую разработку. Так она оказывается под защитой «Ангелов Чарли» — веселой Сабины Уилсон и боевой Джейн Кано. Но Элена не собирается сидеть без дела, пока другие рискуют жизнями, и намерена сама стать «ангелом».

Мидуэй

С 14 ноября. Режиссер: Роланд Эммерих. Китай, США, 2019. В ролях: Эд Скрейн, Патрик Уилсон, Люк Эванс, Вуди Харрельсон, Мэнди Мур, Деннис Куэйд, Александр Людвиг, Аарон Экхарт, Ник Джонас.

Исторический эпос об одном из самых масштабных и стратегически важных морских сражений Второй мировой войны. Картина расскажет о событиях 1942 года.

В центре сюжета — битва за атолл Мидуэй в Тихом океане, когда флот США одержал решительную победу над Объединенным флотом Японии. Японцы потеряли 4 тяжелых авианосца, 248 самолетов и лучших пилотов и навсегда лишились возможности эффективно действовать вне зон прикрытия береговой авиации.

Хороший лжец

С 14 ноября. Режиссер: Билл Кондон. США, 2019. В ролях: Хелен Миррен, Иэн Маккеллен, Рассел Тови, Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон, Джим Картер, Марк Льюис Джонс.

Профессиональный мошенник Рой Кортни едва верит своей удаче, когда знакомится в сети с богатой вдовой Бетти Маклиш. Очаровав вдову и получив доступ ко всем ее ресурсам, Рой ловит себя на том, что она ему небезразлична.

Ford против Ferrari

С 14 ноября. Режиссер: Джеймс Мэнголд. США, Франция, 2019. В ролях: Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Катрина Балф, Джон Бернтал, Джош Лукас, Джей Джей Филд, Ноа Джуп.

Вдохновляющая история о скорости и несгибаемом человеческом духе. Фильм рассказывает о взаимоотношениях американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби и отважного британского гонщика Кена Майлза.

Они бросили вызов корпорациям, чтобы создать абсолютно новый спорткар, который смог конкурировать с Ferrari на чемпионате мира, прошедшем во Франции в середине 1960-х.

Аванпост

С 21 ноября. Режиссер: Егор Баранов. Россия, 2019. В ролях: Лукерья Ильяшенко, Петр Федоров, Светлана Иванова, Алексей Чадов, Ксения Кутепова, Константин Лавроненко, Филипп Авдеев.

Действие фильма происходит в недалеком будущем. Связь с большей частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе.

То, что военные находят за границей этого круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов, повсюду — следы столкновений. Кто или что уничтожает все живое? И как долго продержится последний аванпост человечества?

Холодное сердце 2

С 28 ноября. Режиссеры: Крис Бак, Дженнифер Ли. США, 2019. В ролях: Идина Мензел, Кристен Белл, Джонатан Грофф, Джош Гад, Джейсон Риттер, Эван Рэйчел Вуд, Рэйчел Мэттьюз.

Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться еще дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

Достать ножи

С 28 ноября. Режиссер: Райан Джонсон. США, 2019. В ролях: Дэниэл Крэйг, Ана де Армас, Джейми Ли Кертис, Тони Коллетт, Крис Эванс, Дон Джонсон, Кэтрин Лэнгфорд, Майкл Шеннон.

Сразу после празднования 85-летия известного автора криминальных романов Харлана Тромби находят мертвым в его имении. За расследование неожиданно берется обаятельный и дотошный детектив Бенуа Блан. Ему предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи Харлана и преданный ему персонал.