Церемония вручения «Оскаров» впервые за 30 лет пройдет без ведущего

Церемония вручения кинопремии «Оскар» в этом году впервые за последние 30 лет пройдет без ведущего. Об этом сообщила во вторник Кэри Бёрк, президент ABC Entertainment.

По словам Бёрк, организаторы церемонии в этот раз решили ограничиться приглашением кинозвезд, которые будут объявлять имена победителей.

«Это лучший способ сократить церемонию до трех часов», — заявила президент развлекательного подразделения телекомпании, которой принадлежат права на прямую трансляцию мероприятия.

В начале декабря американский комедийный актер Кевин Харт отказался от роли ведущего после прозвучавших в его адрес обвинений в гомофобии, пишет ТАСС.

Последний раз вручение «Оскаров» без ведущего происходило в 1989 году, когда вместо вступительного монолога на церемонии был показан 11-минутный музыкальный киносюжет. В 1958 году церемонию вели сразу четверо ведущих, в 1987 году их было трое. 91-я церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдет 24 февраля в Лос-Анджелесе.