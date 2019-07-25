Цирк и кино. Актер фильма «Индиана Джонс» рассказал об американском кайфе, Шукшине и клоунах

Актер Игорь Жижикин приехал в Барнаул представить фильм «Последнее испытание» на Шукшинском кинофестивале. В этой кинокартине он сыграл спецназовца Голышева. Актер рассказал о том, как бомжевал в Америке, встретился с самим Тарантино и стал вампиром.

Девушка из Барнаула

— У вас есть ожидания от приезда на Алтай?

— Алтай для меня загадочное, магическое место. Наследие Василия Макаровича Шукшина, все корни доброты и душевности растут отсюда. Поэтому мне просто было необходимо сюда приехать. Я уже несколько лет пытался, но все никак не получалось, а сейчас… наконец-то!

Я сюда приехал почувствовать эту доброту и счастье, хочется зарядиться энергетикой на год вперед. Уже на открытии Шукшинского кинофестиваля я сразу почувствовал эту атмосферу. Несмотря на то, что я снимался практически во всех странах мира, — здесь энергетика совершенно другая.

— Барнаул вам понравился?

— Да, очень. В Москве я встречался с девушкой из Барнаула достаточно долгое время. Недавно летел в самолете, и рядом со мной сидела девушка, которая сказала: «Я знаю, с кем вы встречались. У нас город маленький. У нас все друг друга знают».

Игорь Жижикин на открытии Шукшинского фестиваля-2019 в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

Стихи Шукшина

— Что вас лично связывает с Шукшиным?

— С Шукшиным у меня связаны счастье и приземленность. Прозу его я знаю. Но к своему стыду и сожалению, я не знал, что он писал стихи. У него их немного, но они такие глубокие. Буквально вчера я думаю, дай-ка прочту. Ощутил эту глубину, надрыв и сказал себе: «Ядренный корень, Высоцкий отдыхает!».

Все, к чему он прикоснулся, — шедевр. У нас на Мосфильме стоит памятник Шукшину, когда я мимо прохожу, смотрю на него — и мне как-то на душе спокойно становится.

Маленькая , но достойная

— Расскажите о вашей роли в «Последнем испытании».

— У меня там совсем маленькая роль. Я играю спецназовца. Основные роли — у Ани Чуриной, Андрея Мерзликина. Леша Петрухин приехал, режиссер и продюсер. А я за компанию, получилась так. Но я любым ролям Петрухина рад, потому что я с ним давно работаю. Мы второго «Вия» сделали, и в первом я снимался. У нас сложились добрые отношения. Если он попросит сыграть маленькую роль, я не откажусь.

Есть актеры, которые начинают выпендриваться: «Какая роль? Маленькая такая? Нет, не буду». У меня такого нет. Я у Леши в любой роли готов сыграть, потому что я знаю, даже если он предлагает маленькую роль, она достойная. Плюс состав такой звездный. Я считаю, что Андрей Мерзликин — актер от Бога, он такой — «шукшинский».

Игорь Жижикин в фильме «Последнее испытание». www.kinopoisk.ru.

«Я вас ненавижу!»

— Образ спецназовца , получается , положительный. Это первый фильм , в котором вы не злодей?

— То, что я играю только злодеев, — ошибочное мнение. Хотя… например, в первом и во втором сезоне сериала «Мажор» я был таким, извиняюсь, говнюком. И мне люди писали в соцсетях: «Какой же вы *****, я вас ненавижу!».

Конечно, я прекрасно понимаю наших людей, они тебя воспринимают за реального персонажа. Потом те же люди в третьем сезоне, когда я вдруг стал хорошим, начал волноваться о дочери, подружился с Соколовским, начинают мне писать: «Извините, пожалуйста, вы такой классный!». И я думаю, надо же, значит, верят мне как актеру.

Вдали от дома

— «Последнее испытание» — это история Норд-Оста. Вы помните , как произошла эта ситуация?

— Я в России всегда жил. Просто так получилось, что я когда-то уехал в Америку и остался там работать. Но я никогда не эмигрировал и не переезжал. Я был артистом в цирке, уехал на гастроли в США, влюбился, женился, остался в Лас-Вегасе без денег. Пришлось бомжевать и спать в парках. В то время я искал работу, приходил на кастинги в различные шоу и мюзиклы, и потом пошла моя карьера вверх. У меня не было желания свалить куда-то. Так жизнь сложилась.

Игорь Жижикин в фильме «Вий 3D». www.kinopoisk.ru.

Вампир не умеет петь

— Вы снимаетесь в экранизации романа Пелевина «Empire V» и играете необычную роль. Расскажите об этом немного.

— Она действительно очень необычная. Просто не знаю, что я могу рассказывать, а что нет, потому что у меня уже была проблема с фильмом. Я выложил какую-то фотографию, а это оказывается секретный проект, и сразу моему агенту сказали: «Нельзя! Нужно убрать!».

Есть такие два персонажа у Пелевина: Бальдер и Иегова, вампиры. Я играю Бальдера. Они готовят молодого вампира на восхождение на престол. Его сыграл Паша Табаков. Я там с Оксимироном познакомился. На съемочной площадке я даже спел.

— А вокалом вы занимались?

— Нет! В том-то и дело. Такая идея пришла. Я говорю режиссеру: «Вить, я не пою». А он мне: «Ну и что? Вампир не должен петь хорошо». Выпросили песню у Бориса Гребенщикова, он сказал: «Песня написана для того, чтобы ее петь. Забирайте!».

Так что я уверен, что этот проект будет очень интересный. Я сам его ожидаю с нетерпением, интересно, что там получится.

Игорь Жижикин на открытии Шукшинского фестиваля-2019 в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

Свободный человек

— Каких режиссеров вы уважаете?

— Тех, кто делает достойное кино, постоянно находится в тренде и ставит конкретную задачу.

Например, Тарантино. Я с ним снимался в сериале «Шпионка» с Дженнифер Гарнер в главной роли, режиссером был Джей Джей Абрамс. Мы с Тарантино играли двух бандитов, которые грабили банки. И он меня поразил своим мышлением. Я его спрашиваю: «Зачем ты согласился сниматься? Зачем тебе это надо?» Он отвечает: «Я считаю, что если меня что-то цепляет, нужно браться за это. Так что я сам позвонил и предложил себя на эту роль».

Все случается не просто так

— Как вам достаются роли?

— Я занимаюсь своим любимым делом всю свою жизнь — это мое счастье. Я себя всегда видел в творчестве, хотя я всеми видами спорта занимался, поступил в институт физкультуры.

Мой папа был номенклатурным работником и думал, что я пойду по его стопам. Я помню, когда я поступил в цирковое училище, он схватился за голову и сказал: «Что я людям скажу? Что у меня сын — клоун?». Я спрашиваю: «Пап, почему клоун? В цирке что, одни клоуны?».

Мне всегда везло. Меня как будто кто-то за ручку всегда провожает, даже когда я понимаю, что нет ни денег, ни работы, ничего. В последний момент всегда что-то появлялось. Раз! — и меня куда-то взяли на работу.

Игорь Жижикин в фильме «Индиана Джонс. Королевство хрустального черепа». www.kinopoisk.ru.

То же самое произошло с кино. Я закончил актерскую школу в Лас-Вегасе и поехал в Лос-Анджелес. В первый день я захожу в магазин, и ко мне подходит какая-то тетя с фотоаппаратом: «Можно вас сфотографировать?». Я думаю, больная, что ли? Ну, упросила, сфотографировала. Через неделю звонят из фирмы Dunhill и предлагают стать лицом их одежды. А я только приехал.

Я получил сумасшедший гонорар, на который смог учиться дальше. Поэтому все в жизни случается не просто так.

Зачем нужно учиться

— Не возникало ли мысли начать снимать свое кино , стать режиссером?

— Возникало. Но я прекрасно понимаю, что все, чем ты занимаешься, ты должен делать профессионально, по-другому нельзя.

Люди мне пишут: «Я тоже хочу быть актером, надо учиться?». Я отвечаю: конечно, надо! Ты должен понимать, что, как и зачем ты делаешь. Тебе нужно управлять собой и своим внутренним состоянием. Все люди думают, что это так легко и просто.

Моя племянница всегда хотела стать актрисой, потому что увидела меня в телевизоре. Отвел ее в актерскую школу и сказал: «Вот, пожалуйста, учись». Она проучилась год и сказала: «Нет, не хочу быть актрисой, не нравится мне». Клёво, когда человек понимает, что ему нужно, а что нет.

Игорь Жижикин на открытии Шукшинского фестиваля-2019 в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

Боги и большие деньги

— У вас на Кинопоиске более 70 фильмов и сериалов. О чем вы вспоминаете с особой теплотой?

— У меня много потрясающих историй. Например, как я в первый раз познакомился с Роланом Быковым. В 1990-м году я был солистом мюзикла, играл роль Самсона. Менеджер мне говорит: «Там к вам русские пришли». Я открываю дверь в гримерку, а там сидит Ролан Быков. У меня челюсть отпала.

Он с женой впервые приехал в Лас-Вегас и пришел на мое представление. В Америке мы и подружились. В то время он собирался снимать фильм про богов. Мы пришли в казино «Сизарс Палас», а там стоят статуи богов, и он про каждого за одну секунду рассказал. Я обалдел от того, сколько он всего знает.

Когда Стивен Спилбрег снимал «Индиану Джонс» я все время наблюдал за процессом: продюсеры скинулись деньгами и кайфуют.

Был такой момент, когда Харрисон Форд предложил: «Давай мы на поезде вылетим в воду». А должны были на машине. Спилберг говорит: «Хм, подожди». Повернулся к Джорджу Лукасу и сказал ему: «Джордж, смотри, Харриссон предложил такую хрень». А Лукас такой: «Это где-то миллион баксов нам надо». Стивен спросил: «Ну и что?». «Нет, ничего, нормально, давай», — сказал Джордж. Они кайфуют от этого! У них есть все, и они делают качественное кино. К сожалению, у нас не всегда так происходит. В наших традициях — стыбзить, а потом немного доснять. Не всегда, конечно, но так бывает.

Игорь Жижикин в фильме «Соловей-разбойник». www.kinopoisk.ru.

Генератор историй

— А есть любимый фильм , в котором вы снимались?

— Мой любимый российский фильм «Соловей разбойник» Вани Охлобыстина. Там снимались Женя Стычкин, Сережа Бадюк, Оксана Фандера, Дима Шевченко. Мне такой юмор близок. Хоть я и не люблю смотреть на себя в фильмах, а этот пересматриваю и столько всего нахожу.

Я Ваню сейчас уговариваю снять фильм по его военной истории, которая называется «Ять». Когда мы с Оксаной Фандерой ехали в поезде в Питер, Ваня нам всю ночь рассказывал эту историю и оторваться не мог. А написать ее никто не может, у нас сейчас проблемы со сценаристами. Если только сам Ваня соберется и напишет сценарий, то это будет взрыв.

Данил Филипчук