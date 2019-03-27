«У нас все песни про Барнаул»: как в ТРЦ Galaxy прошел бесплатный концерт Бориса Гребенщикова

В Барнауле в ТРЦ Galaxy 26 марта бесплатно выступил Борис Гребенщиков с группой «Аквариум». БГ сыграл несколько хитов и в шутку признался, что все песни группы — о Барнауле.

Выступление запланировали на 19:00, но уже в половину шестого на площадке перед «сценой» собралось много людей. Послушать музыкантов пришли сотни горожан, которые заняли все три этажа ТРЦ Galaxy вокруг холла ТРЦ.

Каждый старался быстрее найти место поудобнее, кто-то садился даже на пол. Перед началом концерта девушки тут же наводили макияж, другие зрители делали селфи на фоне афиши, а пара человек принесли чипсы и устроили ужин недалеко от импровизированной сцены.

С каждой минутой места становилось все меньше, к шести часам уже было не протолкнуться. В ТРЦ находились зрители всех возрастов, многие пришли с детьми. Одна из женщин говорила своему спутнику: «Видишь сколько людей разных поколений, а это значит, что БГ — классика». «Да тут половина зала была зачата под песни „Аквариума“», — шутил мужчина, стоящий неподалеку.

Выступление группы «Аквариум» в ТРЦ Galaxy 26 марта. Лидия Желтова

В семь часов на площадку вышли музыканты и начали подключать инструменты. Вскоре один член команды «Аквариума» прошел между зрителями и сел впереди: «В тесноте да не в обиде», — сказал он и продолжил настройку звукового оборудования. Он просидел так весь концерт, следя за качеством звука.

Мы все выросли на творчестве БГ, мы уже старые перцы. Пришли сюда, чтобы пообщаться и наконец-то послушать нормальную музыку, вы же понимаете, что сейчас такой нет, говорит Ольга, — жительница Барнаула.

Выступление группы «Аквариум» в ТРЦ Galaxy 26 марта. Лидия Желтова

Вскоре музыканты закончили приготовления, на сцену вышел Борис Гребенщиков. Он подошел к микрофону и произнес:

— Мы думали, может, пару случайных прохожих будет. — в зале смех, через секунду крики: «Мы любим вас!» — Взаимно!

После громких аплодисментов группа начала играть. Борис Гребенщиков исполнил несколько песен, барнаульцы танцевали и подпевали. БГ часто благодарил зрителей и смотрел по сторонам. Люди столпились на всех этаж, многие ездили вверх-вниз по эскалатору и махали музыкантам «Аквариума».

Вскоре Борис Гребенщиков сказал:

— Нам строго-настрого наказывали долго не играть, чтобы не развращать, не прерывать торговлю и чтобы назавтра что-нибудь осталось. Вы же знаете, что у нас завтра концерт? Приходите! Чтобы вам под конец сыграть… — Что-нибудь про Барнаул, — кричали горожане. — У нас все песни про Барнаул. Практически. Про лучшее, что есть в Барнауле.

Музыканты играли около получаса, в финале Борис Гребенщиков исполнил «Стаканы» и весь зал подпевал: «Ну-ка мечи стаканы на стол».

После концерта барнаульцы успели взять автографы и сфотографироваться с некоторыми участниками группы. Бориса Гребенщикова провожали десятки человек.

Выступление группы «Аквариум» в ТРЦ Galaxy 26 марта. Лидия Желтова

Также в Galaxy разыграли пригласительный на предстоящий концерт «Аквариума». Четыре человека отвечали на вопросы о творчестве группы. Победил барнаулец Андрей, который заявил, что пойдет на концерт с женой.

Напомним, 27 марта Борис Гребенщиков с группой «Аквариум» выступит в ДК Моторостроителей. Там концерт будет платным, начало в 19:00.