«Молчат по субботам и не косячат». В Молодежном театре Алтая покажут эскизы спектаклей о подростковых проблемах

27 и 28 июня в Молодежном театре Алтая пройдет лаборатория по современной драматургии «#Всмысле». На сцене представят острые постановки о подростковых проблемах и обсудят их со зрителями. Почему на эскизы спектаклей должен прийти каждый, кому исполнилось 16 лет или кто по-прежнему чувствует себя в таком возрасте, узнал altapress.ru.

Сезон в Молодежном театре Алтая (МТА) закончен, но работа кипит. С утра до ночи в каждом зале и даже общежитии артисты репетируют эскизы по современной драматургии. Режиссерами выступают участники лаборатории — шесть магистрантов мастерской московского педагога и режиссера «Центра им. Мейерхольда» Виктора Рыжакова.

Ставят они довольно своеобразный материал: все выбранные пьесы написаны в 2018 году и затрагивают подростковые проблемы. Некоторые истории балансируют на грани вседозволенности и морали. Например, в одной из них подростки снимают порно, а в другой — размышляют о суициде.

Нереальная любовь

Но есть произведения и о вечных темах, затрагивающие любое поколение. Актриса и режиссер Галина Зальцман выбрала пьесу «Дар моей невинности», где главная героиня проходит испытание любовью.

Галина Зальцман,

актриса и режиссер:

Мы живем в агрессивном мире, где кажется, что любовь — это очень сложно, поверить в нее невозможно. Подростки в пьесе, которую я ставлю, создают свою, искусственную реальность. В ней девушка влюбляется в человека, которого не существует. А может и существует. И хотелось бы, чтобы зрители сами решили — есть этот парень или нет?

Репетиция лаборатории по современной драматургии в МТА Дмитрий Лямзин

По словам Галины, сегодня подобные лаборатории очень важны. Они помогают найти или открыть новые таланты.

Галина Зальцман,

актриса и режиссер:

Многие считают, что современная драматургия — это так себе. Потому что, в отличие от классической, она еще не прошла проверку временем. Но нужно «вспахивать» творческое поле и искать «алмазы». Например, сейчас никто не вспомнит пьесы Немировича-Данченко, который несколько лет получал премию как лучший драматург России. Зато именно он открыл миру Чехова. Этим же «исследованием почвы», поиском новых авторов и пьес занимается наш педагог Виктор Рыжаков.

Вечно молодой

Режиссер Евгений Маленчев взялся за изучение так называемого синдрома «Питера Пэна» — о том, как болезненно взрослеют нынешние подростки. Тему он попытается раскрыть в своем эскизе «Церковь пресвятого Макчикена».

Евгений Маленчев,

режиссер:

Мы не ставим задачу найти источник проблемы, а скорее думаем, что с этим делать. Это очень полезно не только для подростков, но и для нас — мы начинаем понимать, как устроен мир молодого человека. На общем языке говорим о вещах, которые одинаково нас волнуют.

Репетиция лаборатории по современной драматургии в МТА Дмитрий Лямзин

По словам Евгения, современная драматургия нужна театрам. Свежий материал помогает заполнить залы молодой аудиторией.

Евгений Маленчев,

режиссер:

Был период, примерно в 2000—2010 годах, когда подростки были «брошены театром». Их кормили неплохими, но старыми историями, со сцены вещали умные вещи. А сегодня проповеди никому не нужны. Театры хотят, чтобы к ним приходило новое поколение. А как молодым заинтересоваться этим искусством, если оно не про них?

Репетиция лаборатории по современной драматургии в МТА Дмитрий Лямзин

Что и когда смотреть

27 июня , 15:00.

«Протест» Рината Мухтарова , реж. Евгения Саргина. Сюжет пьесы достаточно рискован. Главные герои — подростки 15−16 лет — снимают порнофильм в знак протеста против захлестнувшей мир порнухи, против обмана, лицемерия, пошлости, царящих в современном обществе. Пьеса смешная и горькая одновременно. 27 июня , 18:00.

«Аркаша больше не косячит» Ксении Савельевой , реж. Дмитрий Мышкин. Жизнь мальчика Аркаши летит под уклон. Его мама работала проституткой, ее лишили родительских прав, Аркаша с сестрой оказались в детском доме. Плохая компания — плохие умения. Как результат: угоны машин, оружие, распространение наркотиков, беременная в 16 лет подружка. Аркаша много «косячит», пока не оказывается за решеткой. 27 июня , 21:00.

«Дар моей невинности» Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной , реж. Галина Зальцман. Пьеса о первой любви. Главная героиня Настя — желанный, любимый ребенок, родители очень стараются ее понять и относятся терпимо. Однако дети в этом возрасте склонны преувеличивать свои проблемы. А тут как раз в жизнь Насти пришло первое большое чувство. Чуваку (так герой и зовется в пьесе) пятьсот лет, он бог, он ждал и искал именно ее. 28 июня , 15:00.

«Церковь Пресвятого Макчикена» Марии Малухиной , реж. Евгений Маленчев. Несколько подростков собираются вместе, чтобы каждый мог высказаться на любую волнующую его тему. Эдакий психотерапевтический кружок, организованный детьми. В итоге оказывается, что при всей гуманности идеи подобных собраний, они мало замечали хорошую девочку Женю. А теперь уже и не изменить ничего, потому что Жени больше на свете нет. 28 июня , 18:00.

«Ганди молчал по субботам» Анастасии Букреевой , реж. Родион Барышев. Мальчик вырос в благополучной, полноценной семье. Развод родителей — настоящий апокалипсис для него. Взрослые расценивают поступки подростка как бунт, желание вернуть прошлое. На самом деле это попытки найти свой путь, о котором он раньше и не задумывался. Что теперь важнее: родители или бездомная из подземного перехода? 28 июня , 21:00.

«Мой папа — Питер Пэн» Керена Климовски , реж. Бениамин Коц. Герой спектакля открывает своему сыну тайну: он и есть тот самый Питер Пэн из любимой детской сказки, тот самый вечный мальчишка, умеющий летать. Именно поэтому он иногда опаздывает, отсутствует или забывает переодеть сына в школу. Эта история — игра отца и сына, вымысла и правды, сказки и реальности, которая, может быть, зайдет слишком далеко.

Цена билетов на каждый эскиз — 100 рублей. После лаборатории эксперты выберут лучший, который в будущем сезоне превратят в полноценный спектакль и включат в репертуар.