«Молчат по субботам и не косячат». В Молодежном театре Алтая покажут эскизы спектаклей о подростковых проблемах

Сезон в Молодежном театре Алтая (МТА) закончен, но работа кипит. С утра до ночи в каждом зале и даже общежитии артисты репетируют эскизы по современной драматургии. Режиссерами выступают участники лаборатории — шесть магистрантов мастерской московского педагога и режиссера «Центра им. Мейерхольда» Виктора Рыжакова.
Ставят они довольно своеобразный материал: все выбранные пьесы написаны в 2018 году и затрагивают подростковые проблемы. Некоторые истории балансируют на грани вседозволенности и морали. Например, в одной из них подростки снимают порно, а в другой — размышляют о суициде.
Нереальная любовь
Но есть произведения и о вечных темах, затрагивающие любое поколение. Актриса и режиссер Галина Зальцман выбрала пьесу «Дар моей невинности», где главная героиня проходит испытание любовью.
Галина Зальцман,
актриса и режиссер:
Мы живем в агрессивном мире, где кажется, что любовь — это очень сложно, поверить в нее невозможно. Подростки в пьесе, которую я ставлю, создают свою, искусственную реальность. В ней девушка влюбляется в человека, которого не существует. А может и существует. И хотелось бы, чтобы зрители сами решили — есть этот парень или нет?
По словам Галины, сегодня подобные лаборатории очень важны. Они помогают найти или открыть новые таланты.
Галина Зальцман,
актриса и режиссер:
Многие считают, что современная драматургия — это так себе. Потому что, в отличие от классической, она еще не прошла проверку временем. Но нужно «вспахивать» творческое поле и искать «алмазы». Например, сейчас никто не вспомнит пьесы Немировича-Данченко, который несколько лет получал премию как лучший драматург России. Зато именно он открыл миру Чехова. Этим же «исследованием почвы», поиском новых авторов и пьес занимается наш педагог Виктор Рыжаков.
Вечно молодой
Режиссер Евгений Маленчев взялся за изучение так называемого синдрома «Питера Пэна» — о том, как болезненно взрослеют нынешние подростки. Тему он попытается раскрыть в своем эскизе «Церковь пресвятого Макчикена».
Евгений Маленчев,
режиссер:
Мы не ставим задачу найти источник проблемы, а скорее думаем, что с этим делать. Это очень полезно не только для подростков, но и для нас — мы начинаем понимать, как устроен мир молодого человека. На общем языке говорим о вещах, которые одинаково нас волнуют.
По словам Евгения, современная драматургия нужна театрам. Свежий материал помогает заполнить залы молодой аудиторией.
Евгений Маленчев,
режиссер:
Был период, примерно в 2000—2010 годах, когда подростки были «брошены театром». Их кормили неплохими, но старыми историями, со сцены вещали умные вещи. А сегодня проповеди никому не нужны. Театры хотят, чтобы к ним приходило новое поколение. А как молодым заинтересоваться этим искусством, если оно не про них?
Что и когда смотреть
27 июня, 15:00.
«Протест» Рината Мухтарова, реж. Евгения Саргина.
Сюжет пьесы достаточно рискован. Главные герои — подростки 15−16 лет — снимают порнофильм в знак протеста против захлестнувшей мир порнухи, против обмана, лицемерия, пошлости, царящих в современном обществе. Пьеса смешная и горькая одновременно.
27 июня, 18:00.
«Аркаша больше не косячит» Ксении Савельевой, реж. Дмитрий Мышкин.
Жизнь мальчика Аркаши летит под уклон. Его мама работала проституткой, ее лишили родительских прав, Аркаша с сестрой оказались в детском доме. Плохая компания — плохие умения. Как результат: угоны машин, оружие, распространение наркотиков, беременная в 16 лет подружка. Аркаша много «косячит», пока не оказывается за решеткой.
27 июня, 21:00.
«Дар моей невинности» Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной, реж. Галина Зальцман.
Пьеса о первой любви. Главная героиня Настя — желанный, любимый ребенок, родители очень стараются ее понять и относятся терпимо. Однако дети в этом возрасте склонны преувеличивать свои проблемы. А тут как раз в жизнь Насти пришло первое большое чувство. Чуваку (так герой и зовется в пьесе) пятьсот лет, он бог, он ждал и искал именно ее.
28 июня, 15:00.
«Церковь Пресвятого Макчикена» Марии Малухиной, реж. Евгений Маленчев.
Несколько подростков собираются вместе, чтобы каждый мог высказаться на любую волнующую его тему. Эдакий психотерапевтический кружок, организованный детьми. В итоге оказывается, что при всей гуманности идеи подобных собраний, они мало замечали хорошую девочку Женю. А теперь уже и не изменить ничего, потому что Жени больше на свете нет.
28 июня, 18:00.
«Ганди молчал по субботам» Анастасии Букреевой, реж. Родион Барышев.
Мальчик вырос в благополучной, полноценной семье. Развод родителей — настоящий апокалипсис для него. Взрослые расценивают поступки подростка как бунт, желание вернуть прошлое. На самом деле это попытки найти свой путь, о котором он раньше и не задумывался. Что теперь важнее: родители или бездомная из подземного перехода?
28 июня, 21:00.
«Мой папа — Питер Пэн» Керена Климовски, реж. Бениамин Коц.
Герой спектакля открывает своему сыну тайну: он и есть тот самый Питер Пэн из любимой детской сказки, тот самый вечный мальчишка, умеющий летать. Именно поэтому он иногда опаздывает, отсутствует или забывает переодеть сына в школу. Эта история — игра отца и сына, вымысла и правды, сказки и реальности, которая, может быть, зайдет слишком далеко.
Цена билетов на каждый эскиз — 100 рублей. После лаборатории эксперты выберут лучший, который в будущем сезоне превратят в полноценный спектакль и включат в репертуар.