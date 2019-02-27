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Культура

Украинские музыканты отказываются ехать на «Евровидение» из-за жестких политических требований

Украинская группа Freedom jazz, занявшая второе место в национальном отборе на «Евровидение-2019», отказалась представлять страну в этом конкурсе, который состоится в мае в Тель-Авиве. Ранее также поступила победительница отбора певица Maruv, сообщает ТАСС. Причина — слишком жесткие политические требования.

Freedom jazz
Freedom jazz
facebook.com/freedomjazzgirlsband/

Из сообщения группа Freedom jazz на странице в Фейсбук:

Только что мы получили звонок из Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) и хотим сообщить, что отказываемся от участия в «Евровидении-2019». Сейчас, наш Cupidon летит дальше. Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время.

23 февраля национальный отбор на «Евровидение» выиграла певица Maruv, однако ее кандидатура вызвала критику у части украинского общества, ее также негативно восприняли многие политики в связи с гастролями певицы в России.

НОТУ, которая является организатором отбора на «Евровидение», после объявления результатов взяла двухдневный перерыв для утверждения решения жюри. Одновременно певице были выставлены жесткие условия контракта: помимо отказа от гастролей в РФ, ей запрещалось без разрешения общаться с журналистами, импровизировать на сцене. Кроме того, она должна была «выполнять любые требования и указания НОТУ».

25 февраля сначала НОТУ, а потом и Maruv сообщили, что в результате многочасовых переговоров не смогли подписать контракт.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко выступил с инициативой об изменении правил национального отбора, куда, по его мнению, необходимо добавить пункт о недопуске тех артистов, которые гастролируют в России.

Теперь в НОТУ не исключили, что страна может вообще отказаться от участия в «Евровидении» в этом году. Об этом заявила член правления компании Александра Кольцова, пишет РИА Новости.

Александра Кольцова,
член правления Национальной общественной телекомпании Украины:

Конкурс приобрел такую политизацию, и общество болезненно воспринимает возможность высказаться раз в год на международной арене. Возможно, целесообразно рассмотреть отмену участия Украины в этом году.

Полуфиналы и финал 64-го европейского песенного конкурса пройдут 14−18 мая в Израиле — стране-победительнице в прошлогоднем музыкальном соревновании. Россию на конкурсе будет вновь представлять Сергей Лазарев.

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