Ушел из жизни алтайский художник Альфред Фризен

22 октября скончался художник-авангардист Альфред Фризен. Он ушел из жизни за неделю до своего 90-летия. Об этом рассказал его внук Михаил.

«Комсомольская правда» — Барнаул" накануне опубликовала новость об отмене выставки Альфреда Фризена и других художников из-за ремонта выставочного зала музея «Город». Он жил предчувствием вернисажа и это сильно подкосило мастера.

Альфред Фризен родился в Уфе, а в 1934 году его семья переехала в Рубцовск. Его первые работы, как самодеятельного художника, были показаны на выставке «Край родной», посвящённой 50-летию образования СССР в 1973 году. С этого момента имя Альфреда Фризена стало известно далеко за пределами нашего края.

Живопись Фризена исторически зна­чима для искусства Сибирского региона. Заслуга ху­дожника прежде всего в том, что он сумел выстроить диалог с авангардным искусством начала XX века.

Альфред Петрович Фризен. Анна Зайкова.

Он сумел объять почти все достижения русского авангарда — абстрактную живопись, кубофутуризм, конструктивизм, писал искусствовед Александр Рыжов.