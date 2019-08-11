Увидеть и пересмотреть. 5 советских фильмов с высоким рейтингом на «КиноПоиске»

11 августа 1973 года в прокат вышел телефильм «Семнадцать мгновений весны». Военная драма про советского разведчика до сих пор пользуется огромной популярностью. Это и другое советское кино, которое должен увидеть каждый — в материале altapress.ru.

1. «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Советская комедия вышла в прокат в 1965 году. И собрала почти 70 млн зрителей. Три самостоятельные новеллы: «Напарник», «Наваждение» и «Операция «Ы». В каждой из которых главный герой — студент Шурик (Александр Демьяненко).

В одной из частей простоватый, но находчивый парень предотвращает ограбление склада знаменитой тройкой: «Балбесом» Никулиным, «Трусом» Вициным и «Бывалым» Моргуновым. Кстати, именно из этого фильма пошло знаменитое: «Надо, Федя, надо!»

Рейтинг на «КиноПоиске»: 8.7

Съемки фильма в СССР Семен Мишин-Моргенштерн/МАММ / МДФ/russfoto

2. «Бриллиантовая рука»

Кинороман в двух частях вышел в 1968 году. В нем повествуется о нелепой случайности, которая может лишить шайку «валютчиков» уникальных драгоценностей.

Один из подельников в исполнении Андрея Миронова должен забрать и перевезти бриллианты в загипсованной руке. Однако его невольно опережает ни о чем не подозревающий скромный советский служащий Семен Семенович Горбунков (Юрий Никулин). Гипс с богатствами достается совсем не тому, кому должен был принадлежать.

Рейтинг на «КиноПоиске»: 8.5

Юрий Никулин Семен Мишин-Моргенштерн/МАММ / МДФ/russfoto

3. «В бой идут одни «старики»»

Фильм про геройских летчиков-истребителей времен Великой Отечественной вышел в 1973 году. Идти сразу в бой капитан Титаренко (Леонид Быков) новичков не пускает — еще успеется. Хотя «старикам» его музыкального полка и так не больше 20 лет.

Но их время придет и услышав команду «в бой идут одни старики» некогда «желторотики» направятся к своим летательным аппаратам.

Рейтинг на «КиноПоиске»: 8.7

4. «Иван Васильевич меняет профессию»

Фантастический фильм о перемещении во времени инженера-изобретателя Тимофеева (Александр Демьяненко), который сконструировал машину времени, вышел в 1973 году.

События этой комедии разворачиваются одновременно в XX веке и XVI веках. Та самая машина времени перемещает в палаты Ивана Грозного пенсионера-общественника Ивана Васильевича Бунша (Юрий Яковлев) вместе с квартирным вором Жоржом Милославским (Леонид Куравлев). На их место в двадцатом веке отправляется сам князь московский.

Рейтинг на «КиноПоиске»: 8.8

Кинотеатр «Россия». Московский кинофестиваль Евгений Халдей/МАММ / МДФ/russfoto

5. «Семнадцать мгновений весны»

В этом советском телефильме 12 серий. События кинокартины, вышедшей в 1973 году, разворачиваются незадолго до капитуляции Германии во Второй мировой войне. У Макс Отто фон Штирлица (Вячеслав Тихонов), советского разведчика, который внедрен в высшие эшелоны нацистской власти, есть специальное задание. Но на его пути сразу же возникает огромное количество непредвиденных трудностей.