В алтайский музей привезли древнюю гробницу татуированных вождей

Сруб гробницы родовых вождей Горного Алтая передали в фонды Национального музея им. Анохина в Горно-Алтайске. Это самая древняя деревянная погребальная конструкция в России, сообщили на сайте республиканского правительства.

Бревенчатый сруб датируется скифской эпохой V-III веков до н.э. Усыпальница состоит из двойного сруба с полом и двойным потолком. В высоту она два метра, длина и ширина четыре на семь метров.

Раскопали усыпальницу в 1949 году в ходе экспедиции Государственного Эрмитажа в Пятом мерзлотном кургане высоко в горах в долине Пазырык в Улаганском районе.

Древняя усыпальница. алтай. рф

Из сооружения археологи извлекли татуированные мумии пазырыкского вождя и женщины, а также уникальные изделия: войлочный и узловой ворсовый ковры, колесницу, украшения, посуду, девять лошадей в полном конском снаряжении.

Внутренний сруб увезли в Государственный Эрмитаж, но наружный остался в кургане в урочище Пазырык. Его извлекли только в 2019 году, спустя 70 лет после раскопок.