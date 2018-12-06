В Алтайском крае на проекты культуры выделят в 2,5 раза больше денег

В конкурсе на соискание грантов могут участвовать краевые, муниципальные учреждения культуры, а также некоммерческие организации. Участники должны представить проекты в области культуры, которые будут способствовать «формированию единого культурного пространства региона, созданию лучших образцов культуры и искусства края, распространению достижений отечественной культуры».
Заявки принимают до 7 февраля. Лучшие проекты определят в номинациях профессиональное искусство, деятельность краевых организаций творческих союзов, народное творчество, музейная деятельность, библиотечная деятельность и проч.