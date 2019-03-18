В Алтайском музыкальном театре показали премьеру мюзикла со стриптизом и морковками

В Алтайском государственном музыкальном театре прошла премьера нового мюзикла «Шоу начинается!». Билеты на спектакль раскупили задолго до премьеры, первый показ вызвал настоящий ажиотаж у барнаульской публики.

Над созданием мюзикла «Шоу начинается!» трудилась большая творческая команда. Режиссер Константин Яковлев выступил еще и в роли автора либретто — вместе с Ильей Губиным (Пермь) они создали динамичный драматургический материал.

Над постановкой работали еще два пермских автора — композитор Марк Либерзон и поэт-песенник Наталья Макарова. За пластику в спектакле отвечает Татьяна Безменова (Москва).

Несколько недель в цехах создавали реквизит, костюмы и декорации (художником стала Алена Муравьева), на сцене и в классах усиленно репетировали шоу. Спектакль получился ярким и зрелищным.

Мюзикл «Шоу начинается!» Алтайский музыкальный театр.

По сюжету главные герои — четверо работяг местного завода, Михаил, Сергей, Лев и Энтони — в одночасье теряют работу, а значит, и средства к существованию. Они бастуют на площади против закрытия завода, но все тщетно. Однажды кому-то из них попадается на глаза реклама мужского стриптиза, и друзья решают создать свое собственное шоу для женщин.

Мюзикл «Шоу начинается!» — комедия, в которой, между тем, затрагивается множество важных тем. По замыслу режиссера, герои спектакля пытаются разобраться в тонкостях отношений между мужчинами и женщинами, родителями и детьми, это история о вере в себя и в свой путь.

Мюзикл «Шоу начинается!» Алтайский музыкальный театр.

Главные роли в мюзикле исполнили Михаил Лямин, Насими Нариманов, Михаил Басов, Сергей Автоманов, Мария Евтеева, Виктория Гальцева, Александра Карпова, Тамара Вильгельм, Юлия Пермякова, Ирина Басманова, Владимир Давыдов и Виталий Селюков.

Следующие показы мюзикла «Шоу начинается!» состоятся 5 и 6 апреля.