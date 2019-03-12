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Культура

В Барнаул приедет вице-президент Российской академии художеств Виктор Калинин

14 марта в Барнауле откроется выставка молодежного искусства «Аз.Арт.Сибирь». В числе почетных гостей биеннале в этом году — первый вице-президент Российской академии художеств Виктор Калинин. Он привезет в регион подарок от Зураба Церетели.

Подготовка выставки "Аз.Арт. Сибирь — 2019".
Подготовка выставки "Аз.Арт. Сибирь — 2019".
Дмитрий Лямзин.

Как сообщила заместитель директора художественного музея Наталья Царева, Калинин привезет в Барнаул подарок от Зураба Церетели. Это будет станковый образец монументального искусства — эмаль с цветами и фруктами.

В числе жюри выставки-конкурса в 2019 году будут заслуженный художник России Андрей Машанов, иркутский живописец Наталья Сысоева, кемеровский искусствовед Марина Чертогова.

Также выставку посетит легенда российского искусства и живой классик Павел Никонов, родоначальник «сурового стиля».

Самая известная картина Никонова «Геологи» вызвала знаменитый погром Никиты Хрущева на выставке авангардистов в 1962 году, а позднее вошла во все отечественные хрестоматии.

Что такое «Аз.Арт.Сибирь»

«Аз.Арт.Сибирь» — масштабная биеннале молодых живописцев, графиков, скульпторов и дизайнеров, которую проводит алтайский Союз художников с 2004 года. Каждая выставка — это сотни произведений молодежного искусства и тысячи гостей на вернисажах. Открытие «Аз.Арт. Сибирь — 2019» состоится 14 марта в 16:00 в выставочном зале музея «Город» (пр.Ленина, 111). Вход свободный.

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