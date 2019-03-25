В Барнаул впервые приедет новосибирский Playback-театр

Суть Playback-театра в том, что вместо готовой пьесы актеры разыгрывают на сцене реальные истории людей, собравшихся в зале. Любой зритель по желанию может выйти к сцене и рассказать историю, которая произошла лично с ним. Как правило, тему предлагает ведущий.

Актеры слушают историю один раз и сразу показывают на сцене. Это чистой воды импровизация, занимающая 3−5 минут.

Таким образом, сам зритель становится автором пьесы. Рассказчик, глядя на игру актеров, может заново пережить свой опыт, но с другими акцентами, свежими красками, неожиданными решениями проблем. Рассказывание историй — дело сугубо добровольное. Можно остаться и просто зрителем.

Зрители смотрят маленький спектакль, рожденный у на глазах, сопереживают героям, смеются и плачут, вспоминают свой опыт и оживляют свои чувства.

Театр Playback_NSK. vk.com/playback_nsk.

Между зрителями и актерами постепенно возникает связь, которая превращает их из случайно собравшихся людей в сообщество. А в сообществе можно безопасно делиться тем, что важно, говорить о том, чем живешь.

Каждую историю актеры слышат впервые. Они не договариваются, кому что делать. Однако, такое представление — не хаос, а вполне внятное сценическое действо. Playback существует в четко обозначенных границах, которые актеры называют ритуалом.

На площадке специально организуют пространство. На сцене четверо актеров, они слушают историю. На краю сцены — музыкант, на другом — два стула. Один для рассказчика, второй — для ведущего, кондактора.

Театр Playback_NSK. vk.com/playback_nsk.

В начале перформанса все представляются. Актеры не общаются напрямую ни с рассказчиком, ни с залом. Все уточняющие вопросы задает ведущий. Чаще всего ведущий просит рассказчика самого назначить на роль себя кого-то из актеров. Рассказчик всегда имеет возможность сказать что-либо после показа своей истории.

В театре говорят, что примут к показу любые истории, от бытовых случаев и курьезов до очень значимых и болезненных ситуаций. Веселые, грустные — любые, с единственной оговоркой — личные, любой глубины и интимности. Это значит те истории, в которых рассказчик принимал участие.

Можно заранее не выбирать историю, которую хотите рассказать. Возможно, только придя на перформанс, зритель вспомнит ситуацию, которая важна для него здесь и сейчас.

Перформанс длится 60−90 минут, включая в себя 10−15 историй. Начало в 18:00. Цена билета: 700 рублей. 16+.