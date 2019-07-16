В Барнауле и Бийске бесплатно покажут короткометражки Шукшинского кинофестиваля

Несколько лет подряд Шукшинский фестиваль на Алтае включает в себя не только полнометражное кино, но и отдельную программу «короткого метра». В 2019 году показы решили провести в самом центре Барнаула. 24 и 25 июля фильмы можно будет посмотреть на большом экране на площади перед театром драмы.

Отборочная комиссия XXI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля отсмотрела более 130 картин. В шорт-лист вошли 16 конкурсных работ, их и покажут на фестивале короткометражного кино. Победителя наградят в финальной части Шукшинских дней на горе Пикет 27 июля. Призом станет ваза из ревневской яшмы.

Традиционно в конкурсной программе короткого метра есть фильмы разных жанков — драмы, комедии, мелодрамы, авторское кино и трагикомедии. Кроме российских фильмов, в этом году в фестивале участвуют и картины совместного производства США-Россия, Эстония-Россия и фильм производства Республики Беларусь. Конкурсные картины сняты на русском, английском, эстонском, алтайском языках.

Еще одна особенность: в этом году впервые в конкурсе короткого метра участвуют ленты, снятые в соседних с Алтайским краем регионах — фильм Дениса Казанцева «Андрей» (совместное производство новосибирских и кемеровских кинематографистов), а также «Изгородь» Михаила Кулунакова из Республики Алтай.

В конкурсных лентах заняты как молодые артисты (Никита Кукушкин, Константин Маховиков, Дмитрий Малашенко и др.), так и признанные «звезды» российского кино (Сергей Бурунов, Михаил Трухин, Юлия Ауг, Наталья Бардо и др.)

Многие конкурсные ленты уже отмечены призами российских и международных кинофестивалей, а фильм «Топливо» Михаила Архипова недавно стал победителем конкурса короткого метра на 30-м кинофестивале «Кинотавр» в Сочи.

Примечательно, что режиссер Владимир Котт, который в этом году представляет короткометражку «Мама», в прошлом году получил гран-при Шукшинского кинофестиваля с полнометражной картиной «Карп отмороженный».

Дмитрий Шарабарин,

руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая и программный директор XXI Шукшинского кинофестиваля:

Фестивальная программа этого года позволяет говорить о некоторых тенденциях: о качественном росте регионального кинематографа, об отказе многих молодых режиссеров от приевшейся «клиповой» манеры монтажа и возврате к классической школе киноповествования. При этом фильмы насыщенны энергией, полны символизма, а сами авторы говорят с современным зрителем на актуальном языке, не избегая остросоциальных тем.

Фильмы фестиваля Андрей. 2019 , Россия. Режиссер Денис Казанцев , Новосибирск-Кемерово

Россия. Режиссер Денис Казанцев Новосибирск-Кемерово Валенки. 2019 , Россия. Режиссер Анна Прудникова , Москва

Россия. Режиссер Анна Прудникова Москва Взятка. 2018 , Россия. Режиссер Алексей Харитонов , Москва

Россия. Режиссер Алексей Харитонов Москва В раю делать нечего. 2019 , Россия. Режиссер Павел Пантин , Санкт-Петербург

Россия. Режиссер Павел Пантин Санкт-Петербург Генератор желаний. 2018 , Россия. Режиссер Владимир Кветной , Москва

Россия. Режиссер Владимир Кветной Москва День рождения. 2018 , Россия. Режиссер Юлия Сапонова , Москва

Россия. Режиссер Юлия Сапонова Москва Изгородь. 2018 , Россия. Режиссер Михаил Кулунаков , Республика Алтай

Россия. Режиссер Михаил Кулунаков Республика Алтай Комментатор. 2019 , США-Россия. Режисер Юлия Трофимова

США-Россия. Режисер Юлия Трофимова Комбоусилитель. 2019 , Россия. Режиссер Ярослав Иконников

Россия. Режиссер Ярослав Иконников Мама. 2018 , Эстония — Россия. Режиссер Владимир Котт , Москва

Эстония — Россия. Режиссер Владимир Котт Москва Окно. 2019 , Россия. Режиссер Евгений Милых , Москва

Россия. Режиссер Евгений Милых Москва Родные люди. 2019 , Россия. Режиссер Олег Витвицки , Москва

Россия. Режиссер Олег Витвицки Москва Служба доставки. 2019 , Россия. Режиссеры Владимир Копцев , Елена Копцева , Москва

Россия. Режиссеры Владимир Копцев Елена Копцева Москва Топливо. 2019 , Россия. Режиссер Михаил Архипов

Россия. Режиссер Михаил Архипов Точка бифуркации. 2018 , Россия. Режиссер Леонид Гардаш , Москва

Россия. Режиссер Леонид Гардаш Москва Франка. 2018 , Беларусь. Режиссер Митрий Семёнов-Алейников , Минск.

Конкурсные показы фильмов-участников программы короткометражного кино начнутся в Барнауле в 19:00. 26 июля программу покажут в Бийске с 19:00 до 22:00 на бульваре Петра Великого.