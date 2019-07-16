В Барнауле и Бийске бесплатно покажут короткометражки Шукшинского кинофестиваля

Отборочная комиссия XXI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля отсмотрела более 130 картин. В шорт-лист вошли 16 конкурсных работ, их и покажут на фестивале короткометражного кино. Победителя наградят в финальной части Шукшинских дней на горе Пикет 27 июля. Призом станет ваза из ревневской яшмы.
Традиционно в конкурсной программе короткого метра есть фильмы разных жанков — драмы, комедии, мелодрамы, авторское кино и трагикомедии. Кроме российских фильмов, в этом году в фестивале участвуют и картины совместного производства США-Россия, Эстония-Россия и фильм производства Республики Беларусь. Конкурсные картины сняты на русском, английском, эстонском, алтайском языках.
Еще одна особенность: в этом году впервые в конкурсе короткого метра участвуют ленты, снятые в соседних с Алтайским краем регионах — фильм Дениса Казанцева «Андрей» (совместное производство новосибирских и кемеровских кинематографистов), а также «Изгородь» Михаила Кулунакова из Республики Алтай.
В конкурсных лентах заняты как молодые артисты (Никита Кукушкин, Константин Маховиков, Дмитрий Малашенко и др.), так и признанные «звезды» российского кино (Сергей Бурунов, Михаил Трухин, Юлия Ауг, Наталья Бардо и др.)
Многие конкурсные ленты уже отмечены призами российских и международных кинофестивалей, а фильм «Топливо» Михаила Архипова недавно стал победителем конкурса короткого метра на 30-м кинофестивале «Кинотавр» в Сочи.
Примечательно, что режиссер Владимир Котт, который в этом году представляет короткометражку «Мама», в прошлом году получил гран-при Шукшинского кинофестиваля с полнометражной картиной «Карп отмороженный».
Дмитрий Шарабарин,
руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая и программный директор XXI Шукшинского кинофестиваля:
Фестивальная программа этого года позволяет говорить о некоторых тенденциях: о качественном росте регионального кинематографа, об отказе многих молодых режиссеров от приевшейся «клиповой» манеры монтажа и возврате к классической школе киноповествования. При этом фильмы насыщенны энергией, полны символизма, а сами авторы говорят с современным зрителем на актуальном языке, не избегая остросоциальных тем.
Фильмы фестиваля
- Андрей. 2019, Россия. Режиссер Денис Казанцев, Новосибирск-Кемерово
- Валенки. 2019, Россия. Режиссер Анна Прудникова, Москва
- Взятка. 2018, Россия. Режиссер Алексей Харитонов, Москва
- В раю делать нечего. 2019, Россия. Режиссер Павел Пантин, Санкт-Петербург
- Генератор желаний. 2018, Россия. Режиссер Владимир Кветной, Москва
- День рождения. 2018, Россия. Режиссер Юлия Сапонова, Москва
- Изгородь. 2018, Россия. Режиссер Михаил Кулунаков, Республика Алтай
- Комментатор. 2019, США-Россия. Режисер Юлия Трофимова
- Комбоусилитель. 2019, Россия. Режиссер Ярослав Иконников
- Мама. 2018, Эстония — Россия. Режиссер Владимир Котт, Москва
- Окно. 2019, Россия. Режиссер Евгений Милых, Москва
- Родные люди. 2019, Россия. Режиссер Олег Витвицки, Москва
- Служба доставки. 2019, Россия. Режиссеры Владимир Копцев, Елена Копцева, Москва
- Топливо. 2019, Россия. Режиссер Михаил Архипов
- Точка бифуркации. 2018, Россия. Режиссер Леонид Гардаш, Москва
- Франка. 2018, Беларусь. Режиссер Митрий Семёнов-Алейников, Минск.
Конкурсные показы фильмов-участников программы короткометражного кино начнутся в Барнауле в 19:00. 26 июля программу покажут в Бийске с 19:00 до 22:00 на бульваре Петра Великого.