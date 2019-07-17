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Культура

Во Дворце культуры Барнаула идут показы спектаклей школы-студии МХАТ

16 и 17 июля в Барнауле во Дворце культуры показывают два спектакля мастерской режиссера Виктора Рыжакова. На сцене — студенты третьего курса Школы-студии МХАТ и актеры независимого театра «Июльансамбль».

Репетиция лаборатории по современной драматургии в МТА
Репетиция лаборатории по современной драматургии в МТА
Дмитрий Лямзин

Вчера, 16 июля, во Дворце культуры Барнаула показали спектакль «Чуш» Астафьева, или Все, что осталось после нашей экспедиции на родину автора". Это первая авторская работа студентов третьего курса Школы-студии МХАТ.

В основе спектакля — путешествие на родину писателя Виктора Астафьева в Красноярский край. Две недели студенты жили с жителями сибирской глубинки, слушали и записывали их истории о любви, жизни и смерти. Также они поговорили с друзьями и близкими Астафьева. Все эти истории они переложили на театральный язык и создали спектакль.

Сегодня, 17 июля, студенты покажут музыкальный спектакль «Оттепель». В основу легли материалы, которые студенты отрабатывали на занятиях по вокалу и сценической речи. Спектакль пронизан особой атмосферой 1960-х годов, свободой поэтов-«шестидесятников» и неповторимой романтикой. Актеры исполнят знакомые песни Пахмутовой, баллады Высоцкого и стихи Володина совершенно по-новому.

Цена билетов от 500 до 2000 рублей.

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