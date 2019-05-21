В Барнауле открылась выставка тату-мастеров MAMA PROTIV

В «Ночь музеев» в Барнауле открыли выставку тату-мастеров MAMA PROTIV, которая оказалась интересной не только молодежи, но и самим мамам.

Экспозиция музея «Город» объединила живописные и графические полотна, эскизы и фотографии работ десяти барнаульских тату-мастеров (Анна Карпова, Denis Eretik, Бадрова Анастасия, Sasha Shore, Александр Рожнов, Николай Юров, Сергей Белянский, Алина Христенко, Константин Медведев, Дарья Медведева).

Каждый из авторов обладает уникальным стилем и видением искусства татуировки, имеет свои предпочтения в техниках работы, но всех их объединяет творческий подход к работе и любовь к особой эстетике.

Неформальную атмосферу выставки поддерживает оформление выставки. Работы участников размещены на графитовых досках с говорящими хештегами «это временная», «она через неделю смоется», «мама меня убьет», «бабушка будет в шоке».

Выставку задумали с целью показать, что тату-мастер — это прежде всего художник. Экспозиция открыта до 25 мая. Цена билета: 15−35 рублей.

Евгения Шехватова.