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Культура

В Барнауле открыли выставку азиатских головных уборов

В Российско-Немецком доме открылась выставка головных уборов и костюмов народов Азии. Все экспонаты — из частной коллекции доцента кафедры археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Ивана Назарова.

Выставка головных уборов "Из сердца Азии: символика национальных головных уборов".
Выставка головных уборов "Из сердца Азии: символика национальных головных уборов".
Дмитрий Соколов.

Назаров начал собирать головные уборы в 2011 году. Это были символические подарки — тюбетейки, которые ему привозили друзья из разных стран. Что-то он приобретал сам во время заграничных поездок.

Сейчас в коллекции Ивана Назарова около 100 головных уборов почти со всех континентов. Больше половины этого собрания — головные уборы из стран Центральной Азии: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

«Традиционный головной убор — это своего рода маркер, — говорит Иван Назаров. — Он позволяет определить этническую принадлежность человека, который его носит, говорит о социальном статусе, поле, возрасте».

В экспозиции также индийские, вьетнамские, еврейские головные уборы. Выставка работает до 29 марта.

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