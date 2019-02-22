В Барнауле открыли выставку азиатских головных уборов

В Российско-Немецком доме открылась выставка головных уборов и костюмов народов Азии. Все экспонаты — из частной коллекции доцента кафедры археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Ивана Назарова.

Назаров начал собирать головные уборы в 2011 году. Это были символические подарки — тюбетейки, которые ему привозили друзья из разных стран. Что-то он приобретал сам во время заграничных поездок.

Сейчас в коллекции Ивана Назарова около 100 головных уборов почти со всех континентов. Больше половины этого собрания — головные уборы из стран Центральной Азии: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

«Традиционный головной убор — это своего рода маркер, — говорит Иван Назаров. — Он позволяет определить этническую принадлежность человека, который его носит, говорит о социальном статусе, поле, возрасте».

В экспозиции также индийские, вьетнамские, еврейские головные уборы. Выставка работает до 29 марта.