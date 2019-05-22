В Барнауле открыли выставку фотографий, запрещенных в СССР

Владимир Воробьев, Владимир Соколаев и Александр Трофимов в конце 1970-х — начале 1980-х снимали жизнь крупнейшего в стране металлургического завода, но параллельно работали и над осмыслением жизни вне предприятия и за рамками своего рабочего времени.

Группа оформилась к 1980-у году, была зарегистрирована в Горкоме Новокузнецка и имела Устав. Фотографы провозгласили творческий манифест. Их метод репортажной фотографии состоял в полном отсутствии спецобработки и кадрирования. Их объективы фиксировали сцены жизни такими какие они и были, без всяких украшений, репетиций и постановок.

При этом фотохудожники не впадали в крайности и не старались эстетизировать какие-то уродства, как это часто бывает в современном искусстве. Их работы — объективный срез реальности 1980-х, «паспортизация» жизни. Они рассказывают о простых людях простым языком, но за всем этим скрывается большая глубина и емкость.

Жизнь, фиксируемая фотографами, представала в их работах не с самой привлекательной стороны. И это не могло понравиться советской власти, которая не рассматривала правду как основу художественного творчества.

Выставка объединения «ТРИВА» в художественном музее. Евгения Шехватова.

«"ТРИВА» стала отправлять свои работы на разные конкурсы, в том числе за рубеж, — рассказывает куратор выставки, председатель Новосибирского отделения Союза фотохудожников России Евгений Иванов. — Эти работы увидели сотрудники соответствующих органов и немного испугались: попахивает чернухой. И ребятам недвусмысленно намекнули, что пора завязывать".

Идеологический отдел ЦК КПСС понимал, что одна фотография может разрушить всю их работу. В 1982 году начались проверки группы партийными органами, против «ТРИВА» выступили местные фотографы, реальной была угроза обысков. Опасаясь угроз, Воробьев, Соколаев и Трофимов вывезли большинство своих работ на дачу и сожгли.

Евгений Иванов называет работы «ТРИВА» «достоянием России» и, вместе с тем, уникальным сибирским продуктом. Он говорит, что разделяет фотографов условно на три категории: те, кто работают в СМИ, они снимают то, что хочет и задает им редактор; выставочно-клубные фотографы из любительских объединений; маргинальные, «чокнутые» люди, у которых почему-то в голове есть миссия быть фотографами. У каждой категории свои установки на фотографию.

Выставка объединения «ТРИВА» в художественном музее. Евгения Шехватова.

То, о чем думает фотограф во время съемки, радикально влияет на конечный продукт. «ТРИВА» попала в третью категорию. СМИ их фото были не нужны, в клубах они не нашли единомышленников. В итоге они снимали исходя из глубоко познавательных, философских соображений, им хотелось разобраться в этой жизни.

Фотографам крайне не нравился СССР с его идеологией, в которой не должно быть сомнений. «Для кого-то это нормально, но „ТРИВА“ хотели сомневаться, — говорит Иванов. — Туда ли их ведут. Может на этом перекрестке я хочу в другую сторону пойти. Коня и голову потерять, но пойти. И они шли».