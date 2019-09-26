В Барнауле откроется музей шоколада

8 октября в Барнауле пройдет техническое открытие музея-мастерской шоколада с экскурсией, а в дальнейшем обещают приглашать на встречи известных шоколатье, пишет «Алтайтурцентр».

В музее помимо экспозиции «съедобных» фигур будет работать лавка ремесленного шоколада и шоколадный бар, в котором можно будет попробовать почти дюжину сортов горячего шоколада и наливать душистый чай, специально подобранный для дегустации десертов из ремесленного высококачественного шоколада.

В зоне шоколадного бара за столиками смогут разместиться человек 20. Для больших компаний найдутся варианты раскладных посадочных мест.

Создатели музея уверяют, что закупают натуральное сырье у бренда с мировым именем в среде кондитеров.

Из натурального шоколада сделаны скульптуры для музея, десерты ручной работы, которыми будут торговать в лавке.

Шоколад СС0

Музей-мастерская планирует принимать заявки на проведение организованных экскурсий для туристических и детских групп с элементами игровых мастер-классов.

Также в планах приглашение в Барнаул известных шоколатье в качестве ведущих мастер-классов по профессиональной работе с шоколадом.

Дату торжественного открытия назначат после того, как уладят все рабочие процессы. Музей расположится на ул. Пушкина, 66.