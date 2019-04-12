В Барнауле пройдет большой кинофестиваль

17−18 мая в Барнауле пройдет Фестиваль экранизаций, который уже третий год организует Молодежный центр кинематографистов Алтая, — два дня бесплатного кино, конкурс чтецов и мастер-классы. Открыт прием заявок.

Впервые фестиваль провели в библиотеке Шишкова в 2017 году. За два года он превратился в большой форум, объединивший участников из разных российских регионов.

Традиционно у фестиваля две части:

смотр игровых и документальных фильмов , в основу которых легли произведения классической и современной российской и зарубежной литературы , а также фильмов , рассказывающих о жизни и творчестве поэтов и писателей;

в основу которых легли произведения классической и современной российской и зарубежной литературы а также фильмов рассказывающих о жизни и творчестве поэтов и писателей; конкурс чтецов отрывков из литературных произведений ( проза , поэзия , киносценарии), использованных в качестве основы для киноэкранизаций.

В этом году фестиваль имеет и образовательную программу: пройдут мастер-классы, тренинги и круглый стол «Кино. Театр. Литература. Актуальные форматы творческой коммуникации».

Также в этот раз в программу включили новую конкурсную номинацию — «Лучшая киноэкранизация. Сделано на Алтае». К участию приглашают студентов, начинающих кинематографистов и всех кинолюбителей края. Жюри фестиваля поощрит самых талантливых из них. Площадками фестиваля станут библиотека Шишкова и кинотеатр «Премьера».

Дмитрий Шарабарин,

руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая:

Каждый год в России проходит множество разных кинофестивалей: патриотические, духовно-нравственного кино, дебютов, комедий, хорроров и даже фильмов, снятых на мобильные телефоны. При этом не проводилось ни одного фестиваля, который бы совмещал кинематограф, литературу и театр. Наш фестиваль стал первым и единственным событием такого формата в России.

Как участвовать в Фестивале экранизаций

На момент подачи заявки участникам должно быть не менее 14 лет (в номинации «Лучшая работа чтеца») и не менее 16 лет (в номинациях «Лучшая киноэкранизация» и «Лучшая киноэкранизация. Сделано на Алтае»).

Конкурсная работа участника должна собой представлять:

1. Экранизацию литературного произведения или его фрагмента в любом жанре (документальный, игровой, анимационный фильм), либо фильм, рассказывающий о жизни и творчестве поэтов и писателей на русском языке. Дата выпуска фильма — не ранее 1 января 2016 года.

Хронометраж: не более 30 минут. Для конкурсных работ в номинации «Лучшая киноэкранизация. Сделано на Алтае» ограничений хронометража нет.

2. Чтецкую работу (отрывок из литературного произведения, киносценария, использованных в качестве основы для киноэкранизаций) продолжительностью не более 10 минут.

Подробности в группе МЦКА Вконтакте.

В этом году Фестиваль экранизаций проводится на средства гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры 2019 года. Партнерами фестиваля стали Министерство культуры края и кинопрокатная компания «МЕМ Групп».