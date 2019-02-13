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В Барнауле пройдет концерт австралийской звезды Милены Баррет

Милену Барретт можно назвать одной из самых многогранных вокалисток на современной блюзовой сцене. Одни музыкальные критики, описывая ее голос, говорят, что так могла бы петь дочь Etta James и Steve Marriot. Другие пишут, что вокал Милены сочетает в себе традиционное звучание дельта-блюза и соула и в то же время эстетику парижского кабаре 20-х годов. Третьи считают, что музыка Барретт — это микс таланта Janis Joplin, бунтарского духа Amy Winehouse и чувствительности Adele.

Милена Барретт.
Милена Барретт.
Фото предоставлено организатором

Но не смотря на любые сравнения и попытки описать творчество Милены Барретт в знакомых образах и ассоциациях, и профессиональные музыкальные критики и обычные любители музыки сходятся в одном — это совершенно уникальное явление на современной блюзовой сцене, удивительный талант, который просто невозможно уместить в какие-то рамки.

Где бы не выступала певица — в Лондоне, Мемфисе, Сиднее или Москве — каждый раз для слушателей это незабываемый экспириенс, который они готовы переживать снова и снова.

В 2018 году Милена выиграла австралийский отборочный этап International Blues Challenge и в январе 2019 года примет участие в финале одного из самых престижных блюзовых конкурсов в мире.

Милена Барретт.
Милена Барретт.
Фото предоставлено организатором
Концерт состоится 6 марта в концертном зале АГИК, пр-т Ленина 66. Начало в 19.00

Билеты можно купить у оператора KASSY.RU

Справки по телефону: 8−913−082−17−00

Сайт: www.milenabarrett.com

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