В Барнауле пройдет концерт австралийской звезды Милены Баррет

Но не смотря на любые сравнения и попытки описать творчество Милены Барретт в знакомых образах и ассоциациях, и профессиональные музыкальные критики и обычные любители музыки сходятся в одном — это совершенно уникальное явление на современной блюзовой сцене, удивительный талант, который просто невозможно уместить в какие-то рамки.
Где бы не выступала певица — в Лондоне, Мемфисе, Сиднее или Москве — каждый раз для слушателей это незабываемый экспириенс, который они готовы переживать снова и снова.
В 2018 году Милена выиграла австралийский отборочный этап International Blues Challenge и в январе 2019 года примет участие в финале одного из самых престижных блюзовых конкурсов в мире.
Билеты можно купить у оператора KASSY.RU
Справки по телефону: 8−913−082−17−00
Сайт: www.milenabarrett.com
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