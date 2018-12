В рамках мероприятия прозвучать знаменитые рождественские и новогодние композиции: white christmas, let it snow, jingle bells, rockin around christmas tree, песни из фильмов «Один дома» и «Один дома 2» и т.д. 100% живой звук от Андрея Земскова и Джаз комфорт бэнд.

Напитки и закуски включены в стоимость входного билета.

Цена билета — 890 руб.*

