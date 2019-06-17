В Барнауле ученики известного московского режиссера поставят с артистами Молодежного театра шесть спектаклей

С 22 по 28 июня в Молодёжном театре Алтая пройдёт лаборатория новой режиссуры и современной драматургии «#Всмысле». Проведут ее известный режиссер, худрук Центра имени Мейерхольда Виктор Рыжаков и театровед, критик, арт-директор ЦИМа Елена Ковальская.

Участниками театрального проекта станут шесть студентов — учащиеся международной магистратуры при ЦИМе и Школе-студии МХАТ. Вместе с артистами Молодежного театра Алтая они сделают эскизы спектаклей по пьесам современных драматургов.

Эскизы покажут и обсудят со зрителями 27 и 28 июня. Понравившийся экспертам отрывок превратят в полноценный спектакль и включат в репертуар театра уже в будущем сезоне, сообщается на сайте Молодежного театра.

«Бойцовский клуб» в МТА. Анна Зайкова.

Какие современные пьесы покажут зрителями

В программу лаборатории вошли пьесы молодых драматургов:

— «Протест» Ришата Мухтарова;

— «Аркаша больше не косячит» Ксении Савельевой;

— «Дар моей невинности» Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной;

— «Церковь пресвятого Макчикена» Марии Малухиной;

— «Ганди молчал по субботам» Анастасии Букреевой;

— «Мой папа — Питер Пэн» Керен Климовски.

Полную программу лаборатории и время проведения можно посмотреть в событиях «Афиши».

Виктор Рыжаков и Елена Ковальская facebook.com/victor.ryzhakov

Что известно о московских гостях

Виктор Рыжаков — режиссер, педагог Школы-студии МХАТ, художественный руководитель Центра имени Мейерхольда, лауреат премии Станиславского «За вклад в театральную педагогику». Окончил Дальневосточный институт искусств (ДВИИ), Театральное училище имени Щукина, аспирантуру ГИТИСа. Главный режиссер драматурга Ивана Вырыпаева. В 2002 году на сцене Театра. doc состоялась их первая совместная постановка «Кислород», которая, по мнению критиков, совершила переворот в театральном мире.

Елена Ковальская — театральный критик, окончила ГИТИС. С 1999 по 2012 годы работала обозревателем журнала «Афиша». С 2006 по 2012 годы руководила Фестивалем молодой драматургии «Любимовка». В разные годы была экспертом Минкульта, департамента культуры Москвы, экспертом и членом жюри фестиваля «Золотая маска». С 2013 года арт-директор Центра имени Мейерхольда.