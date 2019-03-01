В Барнауле вручили Демидовские премии

28 февраля в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая объявили обладателей самой авторитетной общественной награды в Алтайском крае — премии «Демидовского фонда».

«Демидовский фонд» собрал заявки на конкурс по итогам 2016−2018 годов по пяти номинациям от отдельных авторов, групп авторов, творческих коллективов, юридических лиц и общественных организаций.

В этом году в Попечительский совет фонда в полном составе вошел Союз промышленников и предпринимателей края, раньше в нем состояли лишь отдельные личности.

«На мой взгляд, это весьма символично. Промышленники, меценаты всегда помогали развитию культуры. Сегодня эти традиции продолжаются», —сказал президент Алтайского Демидовского фонда, генеральный директор издательского дома «Алтапресс» Юрий Пургин.

Экспертный совет во главе с известным алтайским художником, лауреатом Демидовской премии Анатолием Щетининым определил победителей.

Вручение Демидовских премий-2019. Анна Зайкова.

Музыка , исполнительское и театральное мастерство

Георгий Обухов, народный артист России, ведущий мастер сцены Алтайского театра драмы. Георгий Тихонович получил премию за вклад в развитие театрального искусства Сибири. Более 50 лет он служит в театре драмы, и за это время создал больше 250 сценических образов. В 2014 году Георгий Тихонович стал обладателем высшей театральной награды страны — «Золотой маски».

Архитектура

Виктор Малафеев, архитектор. Среди объектов, созданных автором — Колыванский музей истории камнерезного дела на Алтае, горный отель «Тэнери», а также много интересных интерьеров — кинотеатров «Мир» и «Искра», ресторана «Ползуновъ» в Барнауле.

Вручение Демидовских премий-2019. Анна Зайкова.

Изобразительное искусство

Иван Мамонтов, член Союза художников России. Он автор серии работ, связанных с горно-заводской историей края. Мастер писал портреты Акинфия Демидова и Ивана Ползунова, а самым знаменитым полотном стала картина «Исход. Секретнокаторжные горы Змеиной».

Литература

Анатолий Муравлев, член Союза писателей России. Попечительский совет фонда отметил писателя за книги, которые он опубликовал в серии «Неизвестный Алтай»: «Михаил Калашников», «Наши министры», «Святые места».

В этом году Демидовский фонд решил не присуждать премию в номинации «История».

Зато награды лучшим предприятиям края в этом году две. Эксперты наградили промышленников за достижения и за инновации.

Вручение Демидовских премий-2019. Анна Зайкова.

«За достижения в промышленном производстве и предпринимательстве» наградили Барнаульский завод автоформованных изделий (генеральный директор Артем Шамков) за разработку технологий и запуск в серию производства бесасбестовых тормозных колодок и накладок дискового тормоза для грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, железнодорожного транспорта.

В номинации «Инновации и передовые промышленные технологии», введенной впервые в этом году, Демидовскую премию вручили компании «ЗИАС Машинери» (генеральный директор Константин Денисенко), которая разработала и внедрила в производство промышленную установку АТ1000 для создания крупных трехмерных литейных песчаных форм — то есть 3D-принтер для металлургии.

Вручение Демидовских премий-2019. Анна Зайкова.

Также попечительский совет Демидовского фонда традиционно отметил человека, «своими деяниями приумножавшего славу Алтая». Им назван Михаил Калашников. В этом году на Алтае широко будут праздновать столетие великого оружейника. Премию дали Мемориальному музею М.И.Калашникова в селе Курья.

Кроме того, Демидовский фонд выделил грант художественному музею края на продолжение проекта «Музейный практикум „Урок Мастера“», который успешно стартовал в прошлом году.

Что такое «Демидовский фонд»

Гуманитарные премии Алтайской краевой общественной организации «Демидовский фонд» учреждены в 1993 году по инициативе писателя Александра Родионова. Размер премии сегодня составляет 50 тысяч рублей. Девиз фонда — Acta non verba — «Не словами, а делами». Целью создания Алтайского Демидовского фонда было объединение предпринимателей и интеллигенции края. Премия этого фонда — самая авторитетная общественная награда в Алтайском крае и одна из самых значимых премий в гуманитарной среде.