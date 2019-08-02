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Культура

В Барнауле закрылась популярная театральная площадка

В Барнауле закрылась популярная театральная площадка «Дом актера на Алтае». Об этом в соцсетях рассказал ее основатель, актер Молодежного театра Александр Савин.

Дом актера на Алтае. Ул. Льва Толстого, 31.
Дом актера на Алтае. Ул. Льва Толстого, 31.
Анна Зайкова.

Театральное пространство просуществовало почти два года. «Дом актера на Алтае» был одной из популярных театральных площадок в городе, где проходили спектакли, творческие вечера, концерты, встречи с известными людьми. Последним мероприятием было выступление студентов школы-студии МХАТ под руководством знаменитого режиссера Виктора Рыжакова.

По словам Савина, причин для закрытия было много, но он не хотел бы их называть. Теперь он полностью сосредоточится на любительской студии «Крепостной театр». Размещаться она будет по прежнему адресу: ул. Льва Толстого, 31.

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