В Белокурихе будут снимать документальный фильм

Документальный фильм о самой длинной артековской смене планируют снимать в Белокурихе. Сценарист и режиссер Татьяна Мирошник вместе со съемочной командой 20 мая побывала в алтайском городе-курорте, пишет biysk-ok.ru.

Фильм снимает студия имени Горького при поддержке Минкультуры РФ. Съемочная группа проехала по «артековским» местам в Алтайском крае, куда были эвакуированы в годы Великой Отечественной войны дети из лагеря «Артек».

Татьяна Мирошник,

режиссер и сценарист:

В основе фильма лежит история самой длинной артековской смены. Сюда, в Белокуриху, детей из «Артека» привезли осенью 1942 года, здесь они были до зимы 1945 года. Я хотела побывать на том самом месте, где жили артековцы военных лет. Для них Белокуриха была сказочным местом, где они наконец могли дождаться возвращения на родину, они жили с этой мечтой. Здесь их приютили, отогрели, Белокуриха стала для них практически вторым домом.

Сегодня из зданий того времени сохранилась только радонолечебница, построенная как раз за несколько лет до войны, сейчас в нем находится городской музей. Татьяна Мирошник подарила музею рукопись статьи вожатой «Артека» Нины Храбровой. В тексте говорится об алтайском Артеке.

Продолжительность документальной ленты составит 44 минуты. Работа над ней началась четыре года назад, а сами съемки стартовали после получения финансирования в 2018 году.