В джинсах и очках. В ГМИЛИКА показали неизвестного Шукшина

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры на Алтае (ГМИЛИКА) 24 июля открылась выставка «Василий Шукшин в фотографиях Анатолия Ковтуна». Также был презентован фотоальбом «В.М. Шукшин. 1974».

Выставку презентовал сам автор, знаменитый фотограф Анатолий Ковтун. В 1974 году ему, молодому корреспонденту ТАСС, посчастливилось сделать фотоочерк своего кумира, режиссера картины «Калина красная». Съемки проходили в квартире Шукшина в Москве, а также в Подмосковье и на съемках фильма «Они сражались за Родину».

Как рассказал Анатолий Ковтун, для него Шукшин был «человеком с другой планеты». О писателе ходила молва, как о человеке закрытом, даже «ершистом», сторонящегося журналистов и фотокорреспондентов. Поэтому задание «сделать фотоочерк о Шукшине» вызывало много сомнений.

Мешало многое — плотный график режиссера, его недоверие к автору. Но спустя пару сложных месяцев фотоочерк удалось завершить. По рассказам Ковтуна, после этого старшие коллеги-фотокорреспонденты даже перестали с ним здороваться — завидовали успеху.

Открытие выставки «Василий Шукшин в фотографиях Анатолия Ковтуна» Надежда Чехович Открытие выставки «Василий Шукшин в фотографиях Анатолия Ковтуна» Надежда Чехович Открытие выставки «Василий Шукшин в фотографиях Анатолия Ковтуна» Надежда Чехович Открытие выставки «Василий Шукшин в фотографиях Анатолия Ковтуна» Надежда Чехович Открытие выставки «Василий Шукшин в фотографиях Анатолия Ковтуна» Надежда Чехович Открытие выставки «Василий Шукшин в фотографиях Анатолия Ковтуна» Надежда Чехович Открытие выставки «Василий Шукшин в фотографиях Анатолия Ковтуна» Надежда Чехович

Но, несмотря на отличную работу, выпустить альбом о Шукшине удалось только 30 лет спустя, в 2004 году. Новое издание «Шукшин. 1974» подготовлено музеем на основе негативов, которые Ковтун передал в ГМИЛИКА в прошлом году.

На фотографиях Шукшин запечатлен таким, каким его видели только самые близкие люди — в окружении семьи, с друзьями и коллегами, на отдыхе и на работе. В частности, здесь можно увидеть, что знаменитый писатель и режиссер носил подвернутые джинсы, читал в очках, любил рыбалку и игры с детьми.

Открытие выставки «Василий Шукшин в фотографиях Анатолия Ковтуна» Надежда Чехович

Всего в экспозиции представлено 33 работы из очерка. Выставка будет работать до 27 августа. Посмотреть расписание можно в календаре раздела «Афиша».

Что известно о Анатолии Ковтуне

Анатолий Ковтун — фотограф, телеоператор, член Союза фотохудожников России.