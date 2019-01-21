Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 января -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура
259

В Индии на выступление барнаульских танцоров Larisa Dance Show пришли местные политики

Российский Год театра торжественно презентовали в Индии на фестивале российской культуры в городе Тривандрум. Среди артистов, которые представляли нашу страну, оказались и барнаульские танцоры из группы Larisa Dance Show.

Гастроли танцевальной группы Larisa Dance Show в Индии. Январь 2019 года.
Гастроли танцевальной группы Larisa Dance Show в Индии. Январь 2019 года.
предоставлено студией "Лариса"

Это уже пятый гастрольный тур наших ребят в Индию, но в этом году команду составили не только участники основного состава, но и молодежная группа студии танца «Лариса».

По словам руководителя делегации Ларисы Любивой, в юбилейной программе участники студии постарались провести тему русского искусства — использовали музыку Прокофьева, стихи Есенина, мелодии русских романсов, и, конечное, прозвучала известная всему миру «Калинка».

Алтайская танцевальная команда из 16 человек провела индийских зрителей через сибирскую зиму, показала популярные танцевальные направления и даже поиграла со зрителем в огромные снежки в виде гигантских надувных шаров. В торжественном вечере приняли участие индийские политические и общественные деятели, студенты и преподаватели местных вузов, соотечественники и журналисты. Главными гостями стали: министр туризма и культуры правительства штата Керала и Генеральный инспектор полиции штата.

Также барнаульские ребята приняли участие в кулинарном шоу, посвященному русской кухне, в комплексном мероприятие «Русский Фестиваль» в природном парке «Джатаю», расположенном в округе Коллам и стали «гвоздем программы» на закрытии второго по величине в Азии литературного фестиваля в городе Каликут.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость