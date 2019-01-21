В Индии на выступление барнаульских танцоров Larisa Dance Show пришли местные политики

Российский Год театра торжественно презентовали в Индии на фестивале российской культуры в городе Тривандрум. Среди артистов, которые представляли нашу страну, оказались и барнаульские танцоры из группы Larisa Dance Show.

Это уже пятый гастрольный тур наших ребят в Индию, но в этом году команду составили не только участники основного состава, но и молодежная группа студии танца «Лариса».

По словам руководителя делегации Ларисы Любивой, в юбилейной программе участники студии постарались провести тему русского искусства — использовали музыку Прокофьева, стихи Есенина, мелодии русских романсов, и, конечное, прозвучала известная всему миру «Калинка».

Алтайская танцевальная команда из 16 человек провела индийских зрителей через сибирскую зиму, показала популярные танцевальные направления и даже поиграла со зрителем в огромные снежки в виде гигантских надувных шаров. В торжественном вечере приняли участие индийские политические и общественные деятели, студенты и преподаватели местных вузов, соотечественники и журналисты. Главными гостями стали: министр туризма и культуры правительства штата Керала и Генеральный инспектор полиции штата.

Также барнаульские ребята приняли участие в кулинарном шоу, посвященному русской кухне, в комплексном мероприятие «Русский Фестиваль» в природном парке «Джатаю», расположенном в округе Коллам и стали «гвоздем программы» на закрытии второго по величине в Азии литературного фестиваля в городе Каликут.