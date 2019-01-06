В канун рождества барнаульцев научат делать вифлеемские звезды и обрядовые куклы

В Государственном художественном музее Алтайского края (улица Максима Горького, 16) в 12 часов начнется мастер-класс по изготовлению тряпичной фигурки «Ангел Рождества». В 14 часов состоится квест-экскурсия по выставке «Дар бесценный». В 15 часов посетителей музея пригласят на интерактивную экскурсию «Чудеса из волшебной корзинки».
В Алтайском краеведческом музее (улица Ползунова, 39) в 12.00 состоится мастер-класс по созданию открытки «Рождественская сказка», в 13.00 — «Рождественский ангел», в 14.00 — мастер-класс по изготовлению символа Нового года.
Особую программу подготовили в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая (улица Льва Толстого, 2).
В 13.00 здесь начнется праздник для детей и взрослых «Рождество в музее». Спустя два часа посетителей пригласят на мастер-класс по изготовлению традиционного символа «Вифлеемская звезда», в 16.00 — на мастер-класс по изготовлению русской обрядовой куклы «Рождественский ангел», сообщает официальный сайт региона.