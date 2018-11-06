В Барнауле впервые в России на большой сцене покажут спектакль «Кысь» по роману Татьяны Толстой

21 и 22 ноября в Молодежном театре Алтая покажут спектакль «Кысь» по роману Татьяны Толстой. Это будет интересное антропологическое исследование в форме страшной и смешной сказки для детей 16+.

Сложная постановка

Татьяна Толстая не раз говорила о том, как ей не нравится, что ее произведения «подвергают» инсценировке. Она писала роман 14 лет, с 1986 по 2000 год. Из них четыре года рукопись пролежала мертвым грузом.

«Кысь» появилась на свет 2001 году и еще долгие годы не выходила на сцену. Автор не давал согласия, а режиссеры просто боялись спросить — Толстая известна буйным нравом и не лезет за словом в карман.

«Кысь» ставили только один раз — в учебном театре «На Моховой» в Санкт-Петербурге в 2011 году. Писательница отнеслась к спектаклю скептически, особо не ругала, но и не хвалила. Идея поставить «Кысь» в МТА возникла еще в конце прошлого сезона, весной.

Ольга Старкова,

заведующая литературной частью Молодежного театра Алтая:

Театру нужна современная драматургия. Она интересна, но большей частью черноватая и жестковатая. И грустная. А хотелось хорошего языка и хорошего сюжета, которые бы не иллюстрировали какие-то сиюминутные социальные ситуации, а были бы более общими, глубокими. Так остановились на «Кыси».

По словам Ольги Старковой, переговоры с Татьяной Толстой прошли в благожелательном тоне, театр даже пригласил писательницу приехать на премьеру, правда, пока не получил ответа.

Вот-вот изобретут коромысло

События в «Кыси» происходят в будущем, спустя 200 лет после катастрофы, которая повернула историю вспять, погрузив цивилизацию в языческую эпоху, этакое русское средневековье. Все действие происходит в фантастическом русском городке Федор-Кузьмичске, который прежде был Москвой.

В этом времени, как говорят герои, уже изобретено колесо и недалек тот день, когда они научатся горшки обжигать и изобретут коромысло. Новые люди, родившиеся после взрыва, мутировали умственно и физически. Те, кто жил до апокалипсиса («прежние»), хранят былую культуру.

Главный герой романа, Бенедикт — сын «прежней» женщины Полины Михайловны. Его, как может, воспитывает другой «прежний», друг его матери Никита Иванович. За «душу» главного героя борется и цензор-полицейский Кудеяр Кудеярович. Бенедикт в процессе повествования проходит путь от простого служащего до одного из руководителей города-государства.

«Кысь» — это размышление о том, что может произойти, если будет утрачена духовность, и о том, какими средствами достигаются возвышенные, на первый взгляд, цели. Это мир, где самые хорошие чувства — чуткость, сострадание, справедливость, честность, самопожертвование еще (или уже) недоступны героям.

Сказка кончилась

Фестиваль науки в Молодежном театре. Барнаул , 8 октября 2015 года. Анна Зайкова

Одни критики называют роман «Кысь» антиутопией, другие футуристическим эпосом и трагифарсом. Многие усматривают в произведении анекдот. Сама Толстая никакого определения жанра не дает. Создатели спектакля в МТА решили, что это будет сказ.

Марина Шелевер

режиссер спектакля «Кысь»:

По градусу восприятия это сказка. «На златом крыльце сидели: Царь, царевич, король, королевич, Сапожник, портной. Кто ты будешь такой?». Это вопрос к каждому зрителю. «Кысь» — сказ, в котором зритель будет сначала соглашаться с главным героем, потом ненавидеть его, а в конце жалеть. История начинается с апокалипсиса и заканчивается, в общем-то, не очень радостными событиями. Но после этого должна начаться новая жизнь. Зритель в конце должен вздохнуть с облегчением: ну, это просто страшная сказка, а вот теперь я буду вести себя по-другому. Но как? Этот вопрос нужно решить.

Гнутый стержень

Утраченная духовность, преемственность поколений, взаимоотношения индивида, общества и власти — это лишь некоторые темы романа Толстой. Множество мыслей и тем в «Кыси» сплетены в тугой клубок. Режиссер волен выбрать одну или несколько, акцентировать на них внимание и представить зрителю.

Марина Шелевер говорит, что для нее важной темой стало взросление человека. Причем, в тот период, когда он уже не ребенок, но и не взрослый, в момент выбора пути.

Марина Шелевер

режиссер спектакля «Кысь»:

Только образование не может стать гарантом верно выбранной дороги. Никита Иванович постоянно говорит Бенедикту, что нужно читать Пушкина и Канта, но это просто слова. А воспитать можно только совместными делами и личным примером. Мне было очень интересно анализировать, что произошло с главным героем. Он ведь стремится к прекрасному, но попадает в своеобразное окружение, и его внутренний нравственный стержень страшно деформируется.

Фестиваль науки в Молодежном театре. Барнаул , 8 октября 2015 года. Анна Зайкова

Есть , чем удивить

Инсценировка получилась «деликатная». Ее делал новосибирец Евгений Арзамасцев. Конечно, роман пришлось изрядно купировать и уложить в два часа сценического времени, но все смысловые акценты сохранили.

К «производству» приступили с середины сентября, потом пришлось сделать перерыв на Золотухинский фестиваль, так что, можно сказать, «Кысь» будет рекордсменом театра по скорости постановки. Кроме того, он будет и одним из самых многолюдных: из 35 артистов в постановке заняты 24 человека.

За пластику в спектакле отвечает хореограф-постановщик Василий Лукьяненко, известный еще и как каскадер, потому в «выразительных средствах» недостатка не будет.

Визуализацию «Кыси» делает художник Ольга Смагина, которая создала сказочно-фэнтезийный мир русской деревни. «Специальных украшательств» не будет, но спектаклю есть чем удивить зрителя.

На вопрос «о чем этот спектакль», по мнению Марины Шелевер, должны ответить сами зрители. В любом случае режиссеру хотелось бы, чтобы, выйдя из театра, они освоили роман самостоятельно. «Это надо прочитать глазами, ногами по сцене всего не вытопчешь», — говорит режиссер.

Премьера спектакля «Кысь» пройдет в канун 60-летнего юбилея МТА, в свой день рождения театр решил сделать подарок зрителям.

Начало спектакля в 18:30. Цена билета: 200−400 рублей.