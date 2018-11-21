В Молодежном театре Алтая представили спектакль «Кысь» по роману Татьяны Толстой

В Молодежном театре Алтая представили спектакль « Кысь » по одноименному роману Татьяны Толстой. Эту страшную и смешную сказку впервые в России поставили на большой сцене.

События в «Кыси» происходят в будущем, спустя 200 лет после катастрофы, которая повернула историю вспять, погрузив цивилизацию в языческую эпоху, русское средневековье. Все действие происходит в городке Федор-Кузьмичске, который прежде был Москвой.

В этом времени, как говорят герои, уже изобретено колесо и недалек тот день, когда они научатся горшки обжигать и изобретут коромысло, а чудом сохранившаяся инструкция к мясорубке считается духовной ценностью. Новые люди, родившиеся после взрыва, мутировали умственно и физически. Те, кто жил до апокалипсиса («прежние»), хранят былую культуру.

Спектакль «Кысь» в МТА. Анна Воробьева.

Главный в городе — Федор Кузьмич, жители его славят и искренне думают, что все создает он — от книги про колобка до картины «Демон сидящий».

Главный герой романа, Бенедикт — сын «прежней» женщины Полины Михайловны. Никита Иванович, ее друг, называет Бенедикта «духовным неандертальцем» и пытается воспитать. Он помнит жизнь до взрыва и фанатеет от Пушкина, даже вместе с главным героем воздвигает идола с лицом поэта.

Правда, Бенедикт не очень-то понимает учение Никиты Ивановича: «Как это не зарастет народная тропа? Ежели ее не полоть, так зарастет».

Волею судеб Бенедикт женится на Оленьке, дочери Кудеяра Кудеяровича, который тут же вступает в борьбу за «душу» главного героя, он постоянно спрашивает, не завелось ли у Бени какой «неподходящей мысли» или «душегубной мечты» и не хочет ли он «кого-нибудь сковырнуть».

Спектакль «Кысь» в МТА. Анна Воробьева.

Режиссер Марина Шелевер говорит, что пара Кудеяра Кудеяровича и Никиты Ивановича — самая интересная для сценического исследования. Конечно, на первом плане всегда будет оставаться Бенедикт. Но кто и как в итоге повлияет на становление его личности, каковы мотивы у этих «учителей» — в этом создатели спектакля пытаются разобраться вместе со зрителем.

У Кудеяра отличная библиотека «старопечатных» книг. Бенедикт осваивает ее целиком, и когда книг начинает не хватать, он готов устроить революцию. Он проходит путь от простого служащего до одного из руководителей города-государства.

Спектакль «Кысь» в МТА. Анна Воробьева.

Но оказывается, что книги — это не все, что нужно человеку для роста. Если не знать «душевной азбуки», если нет внутри чуткости и сострадания, справедливости и честности, то слова в книге останутся просто набором непонятных букв.

«Кысь» — красивый костюмный спектакль. Ольге Смагиной удалось создать настоящую деревню юродивых и при этом обойтись без лаптей и рубищ. Актеры одеты в диковинные костюмы, причудливо вывороченные, с колокольчиками, вывороченными шубами, котомками, подвешенными к поясам мышами. Зрителю хочется рассматривать каждую складочку. Рассматривать есть что: в «Кыси» занята почти вся труппа театра.

Спектакль покажут 22 ноября в 18:00 и 6 декабря в 18:30. Цена билета: 200−400 рублей.