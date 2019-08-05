В новый фильм о Джеймсе Бонде пригласили сняться принца Чарльза

Принца Чарльза пригласили сняться в новом фильме о Джеймсе Бонде. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Sun.

С помощью наследника престола съемочная группа надеется преодолеть ряд неудач, сопутствующих фильму. Так, в мае на съемках картины травму получил исполнитель главной роли Дэниел Крейг, а в августе проект покинул режиссер Дэнни Бойл. «Приглашение члена королевской семьи может стать как раз тем, в чем нуждается картина», — сообщил иностранной газете анонимный источник.

Он также рассказал, что принц Чарльз в июне уже приезжал на съемочную площадку, где лично встретился с актером Дэниелом Крейгом. Но любое подтверждение участия монаршей особы в фильме будет держаться в строжайшем секрете. Если принц Чарльз не согласится, продюсеры могут предложить роль принцу Гарри или принцу Уильяму.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Принц Чарльз может стать вторым членом королевской семьи, задействованным в съемках историй о Джеймсе Бонде. В 2012 году королева Елизавета II стала героиней ролика, снятого к лондонской Олимпиаде. В нем Джеймс Бонд в исполнении Крэйга приезжает в Букингемский дворец, чтобы увезти с собой Елизавету II на вертолете на церемонию открытия Игр.

Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде состоится в апреле 2020 года.