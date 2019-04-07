Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 апреля 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

В Galaxy «на ура» выступил резидент Stand Up Павел Дедищев

В Барнауле в ТРЦ Galaxy 6 апреля состоялся юмористический проект «Камеди пати». Хэдлайнером мероприятия стал Резидент Stand Up Павел Дедищев.

Павел Дедищев в Барнауле.
Павел Дедищев в Барнауле.
Ирина Пергаева

Заявки на участие в течении месяца принимались от стэндаперов, миниатюрщиков и КВНщиков. На финальной вечеринке выступили юмористы из Барнаула, Рубцовска и Новосибирска.

Среди претендентов на победу были и опытные комики, уже принимавшие участие в различных проектах телеканала «ТНТ», и начинающие юмористы. После номеров прошедшие в финал участники ответили на импровизационные вопросы от зрителей и жюри.

По итогам приз в 30 тыс. рублей достался дуэту «Баклажан». В прошлом году победу одержали эти же парни.

Между выступлениями зрителей развлекали специальные гости Алексей Нежный & Фьюжн Бэнд. В конце мероприятия выступил Павел Дедищев, а после сфотографировался со всеми желающими.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость