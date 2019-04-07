В Galaxy «на ура» выступил резидент Stand Up Павел Дедищев

В Барнауле в ТРЦ Galaxy 6 апреля состоялся юмористический проект «Камеди пати». Хэдлайнером мероприятия стал Резидент Stand Up Павел Дедищев.

Заявки на участие в течении месяца принимались от стэндаперов, миниатюрщиков и КВНщиков. На финальной вечеринке выступили юмористы из Барнаула, Рубцовска и Новосибирска.

Среди претендентов на победу были и опытные комики, уже принимавшие участие в различных проектах телеканала «ТНТ», и начинающие юмористы. После номеров прошедшие в финал участники ответили на импровизационные вопросы от зрителей и жюри.

По итогам приз в 30 тыс. рублей достался дуэту «Баклажан». В прошлом году победу одержали эти же парни.

Между выступлениями зрителей развлекали специальные гости Алексей Нежный & Фьюжн Бэнд. В конце мероприятия выступил Павел Дедищев, а после сфотографировался со всеми желающими.