В Удмуртии скончалась одна из звезд «Бурановских бабушек»

Мировую известность «Бурановские бабушки» завоевали в 2012 году, когда выступали на «Евровидении» в Баку с веселой танцевальной песней Party For Everybody. Там они заняли второе место, а позднее прославились еще больше, исполнив в своей манере песни Queen, The Beatles, «Кино» и «Аквариума».

На заработанные деньги в своем селе Бураново Малопургинского района они построили церковь, а также приют для одиноких пенсионеров.

Информацию о кончине Натальи Пугачевой выставил на своей странице в Инстаграм губернатор Удмуртии Александр Бречалов, который отметил, что это невосполнимая утрата.