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Культура

В Удмуртии скончалась одна из звезд «Бурановских бабушек»

На 85-м году жизни скончалась одна из самых ярких солисток народного ансамбля «Бурановские бабушки» Наталья Яковлевна Пугачева. Об этом сообщает «Российская газета».

"Бурановские бабушки" выступают на юбилейном концерте Александры Пахмутовой.
"Бурановские бабушки" выступают на юбилейном концерте Александры Пахмутовой.
Официальный сайт ансамбля "Бурановсике бабушки"

Мировую известность «Бурановские бабушки» завоевали в 2012 году, когда выступали на «Евровидении» в Баку с веселой танцевальной песней Party For Everybody. Там они заняли второе место, а позднее прославились еще больше, исполнив в своей манере песни Queen, The Beatles, «Кино» и «Аквариума».

На заработанные деньги в своем селе Бураново Малопургинского района они построили церковь, а также приют для одиноких пенсионеров.

Информацию о кончине Натальи Пугачевой выставил на своей странице в Инстаграм губернатор Удмуртии Александр Бречалов, который отметил, что это невосполнимая утрата.

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