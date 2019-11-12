Весь мир и коньки в придачу: с 26 декабря впервые в Барнауле масштабное современное шоу «Цирк на льду Айсберг. Белые Медведи»

Любите ли вы коньки так, как любим их мы? А риск, акробатику, жонгляж, юмор и сладкую вату? Цирк на льду — яркое и незабываемое шоу, в котором сочетается лучшее из цирковых выступлений и фигурного катания. Яркие костюмы, динамичное движение, блестящие лезвия, захватывающие дух акробатические номера, талантливые артисты, уникальные животные: никто не останется равнодушным к этому шоу. В программе «Белые медведи на льду» участвуют мастера манежа и фигурного катания, единственный в мире аттракцион дрессированных белых медведей, жонглеры на моноциклах, музыкальные эксцентрики, веселые клоуны — и все в сопровождении самых современных световых и лазерных эффектов!

«Все жанры, которые отрабатываются на манеже, перенести на коньки вдвойне сложнее», — отметил как-то заслуженный артист России, легендарный цирковой маэстро Гия Эрадзе. Мы верим! И с нетерпением ждем начала новой программы. Ведь впервые программа такого размаха и масштаба приезжает на обновленную Титов-Арену.

Хотите подробностей? Пожалуйста! «Гвоздь» ледового шоу — единственный в мире цирковой аттракцион с белыми медведями, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Есть мнение, что белых медведей, в отличие от бурых, приручить нельзя. Однако супруги-дрессировщики Юлия Денисенко и Юрий Хохлов ежедневно доказывают обратное. Правда, кивают: заставить мохнатых хищников исполнить трюк, который им не по душе, невозможно.

Масштабное современное шоу «Цирк на льду Айсберг. Белые Медведи». Фото предоставлено организатором шоу.

Четыре белоснежных медведицы — Мотя, Кнопа, Дора и Умка — поют, играют на музыкальных инструментах и в мячик, танцуют вальс, кувыркаются. «Наши девочки», — так ласково называет Юрий Хохлов медведиц. Каждая — настоящая артистка. «Девочкам» нравится работать на публику, они любят аплодисменты и вообще «похожи на нас, но только думают быстрее, просчитывают всё на ходу, и память у них лучше», — говорит Юрий.

За своих мохнатых подопечных дрессировщики стоят горой. «Однажды мы гастролировали во Франции, где пристально следят за обращением с животными, — делится Юрий. — У нас в подсобных помещениях втайне от нас установили скрытые камеры».

Масштабное современное шоу «Цирк на льду Айсберг. Белые Медведи». Фото предоставлено организатором шоу.

Наблюдатели не увидели никаких нарушений. Да и может ли быть иначе? Юлия — дочь легендарного дрессировщика Александра Денисенко, с медведями она делила собственную детскую. Её отец — потомственный артист цирка, акробат, воздушный гимнаст. Долгое время он участвовал в программе с народным артистом СССР Валентином Филатовым. Будущий дрессировщик ухаживал за косолапыми, изучал их повадки. Так со временем родился аттракцион «Северное сияние», где наряду с бурыми и гималайскими мишками выступали белые, а позже в труппе остались исключительно белые медведи. Свой аттракцион после ухода он передал Юлии, которая с успехом продолжает семейное дело. С будущим супругом, жонглером Юрием Хохловым дочь дрессировщика работала в одной программе — и вот уже 25 лет они рука об руку (и о 16 медвежьих лап) соблюдают и преумножают традиции семейной школы дрессуры.

Белые медведи — уникальные, но не единственные животные-артисты ледового шоу. Зрители оценят, с каким удовольствием перед ними выступает морской лев Максим. Увальнем назвать язык не повернется: артист весом около тонны подбрасывает мордочкой надувные мячи, крутит обручи на массивной шее, делает стойку на передних и задних ластах, обнимается с дрессировщиком Александром Сосиным и всегда рад заслуженным аплодисментам.

Масштабное современное шоу «Цирк на льду Айсберг. Белые Медведи». Фото предоставлено организатором шоу.

Максу уже 14 лет, и больше девяти из них работает вместе с Александром. Будущий дрессировщик, представитель цирковой династии, как-то попал в дельфинарий в Адлере. Познакомившись с ластоногими поближе, понял, что хочет работать именно с ними. Такова судьба!

Особым украшением цирка на льду станет номер с дрессированными голубями, который не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей.

Масштабное современное шоу «Цирк на льду Айсберг. Белые Медведи». Фото предоставлено организатором шоу.

Выступят в программе и подопечные дрессировщиков Соболевых — преданные хозяину очаровательные самоедские лайки. Самоеды — очень дружелюбные псы и живут по принципу: «Хозяин, тебе что-то нужно? Я все сделаю с радостью!» Цирковые дрессировщики вывели этот постулат на новый уровень, дав собакам возможность продемонстрировать все свои таланты.

Цирк на льду даст возможность не только умилиться, но и оценить решительность и бесстрашие цирковых артистов. С одним из самых зрелищных и опасных номером — «Колесо смелости» — выступят в цирке на льду акробаты Дмитрий Потехин и Роман Беляков. Артисты балансируют внутри железных колец на концах огромной десятиметровой конструкции, которая раскручивается вокруг своей оси. Они, будто играючи, выполняют головокружительные трюки, взмывая под самый купол, прыгают, зависают в воздухе, едва успевая приземлится на свои обе-две… И да: захватывающие трюки выполняются без страховочной лонжи!

Масштабное современное шоу «Цирк на льду Айсберг. Белые Медведи». Фото предоставлено организатором шоу. Масштабное современное шоу «Цирк на льду Айсберг. Белые Медведи». Фото предоставлено организатором шоу. Масштабное современное шоу «Цирк на льду Айсберг. Белые Медведи». Фото предоставлено организатором шоу. Масштабное современное шоу «Цирк на льду Айсберг. Белые Медведи». Фото предоставлено организатором шоу. Масштабное современное шоу «Цирк на льду Айсберг. Белые Медведи». Фото предоставлено организатором шоу. Масштабное современное шоу «Цирк на льду Айсберг. Белые Медведи». Фото предоставлено организатором шоу. Масштабное современное шоу «Цирк на льду Айсберг. Белые Медведи». Фото предоставлено организатором шоу. Масштабное современное шоу «Цирк на льду Айсберг. Белые Медведи». Фото предоставлено организатором шоу. Масштабное современное шоу «Цирк на льду Айсберг. Белые Медведи». Фото предоставлено организатором шоу.

Удивительно красивый и динамичный номер кор-де-парель исполнит воздушная гимнастка Анна Безбородова. Её «партнер» — туго натянутый из-под купола цирка вертикальный канат. На самой верхотуре артистка раскручивается на одной руке, а то и вовсе без помощи рук, удерживаясь на канате лишь с помощью шеи. Как считает сама Анна, номер все-таки исполняют двое — она и ассистент, её «крутящий»: чистота исполнения во многом зависит от него.

Цирковая программа «Цирк на льду Айсберг» таит еще множество удивительных сюрпризов. Задорные жонглеры на моноциклах, бесстрашные эквилибристы, веселая эксцентрика от клоунского дуэта Андрея Машинкина и Ивана Артамонова, эффектное лазерное шоу и не менее эффектные костюмы — все это вы сможете увидеть собственными глазами. Тот самый случай, когда под ногами будет лед, а прямо на нём — огонь!