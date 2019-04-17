5 веских причин посмотреть «Женитьбу Фигаро» в Молодежном театре Алтая

МТА представил спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе Бомарше. Постановка вышла чрезвычайно яркой и, несомненно, займет одно из центральных мест в репертуаре. Рассказываем, почему стоит сходить в театр, чтобы ее посмотреть.

1. Режиссер , в которого все влюблены

«Мы не знаем, что она с ними делает, — говорят в театре. — Все актеры пищат от восторга, когда работают с ней».

Режиссер «Фигаро» Татьяна Безменова — московский балетмейстер и педагог по пластике. У нее на сцене танцует даже сама сцена. На ее счету десятки прославленных спектаклей по всей стране. Это она поставила «Ползунова» и «Монте Кристо» в музыкальном театре и «Каренина» в МТА.

Татьяна Безменова умеет наполнить смыслом каждый, даже невидимый для зрителя жест, сделать так, что «заговорит» и недвижимо лежащий артист. На эту пластическую магию стоит посмотреть.

Спектакль «Безумный день , или Женитьба Фигаро». Анна Зайкова.

2. История и свежесть

Бомарше впервые прочитал свою пьесу 235 лет назад. В ней домоуправитель графа Альмавивы, отчаянный плут Фигаро хочет жениться на служанке Сюзанне. Сам Альмавива, охладевший за годы супружества к Графине, тоже увлечен Сюзанной. Графиня в свою очередь крутит шашни с пажом Керубино. А коварный старый доктор Бартоло и его домоуправительница Марселина мечтают отомстить всем влюбленным.

Все это закручивается в потрясающий микс из свадеб и судов, ревности и любви, интриг и разоблачений с чудесной историей похищения и усыновления.

Сюжет кажется далеким от сегодняшнего дня, но создателям спектакля удалось сдуть вековую пыль с этой дворцовой истории. Кто знает, в чем тут дело: в аскетичных стильных черно-белых декорациях, в клубах дыма, в кринолинах, от которых остались лишь эротичные намеки, или в том, что Сюзанна гарцует по сцене в кроссовках.

Спектакль «Безумный день , или Женитьба Фигаро». Анна Зайкова.

3. Смех до слез

Там где одни зрители этой комедии просто улыбнутся, другие будут хохотать до слез. Смешон в своем сладострастии и охоте до красивых служанок граф Альмавива (Александр Савин). Ему под стать уставшая от мужа Графиня (Юлия Юрьева). Желая доказать свою непричастность к изменам эти двое пойдут на все — им придется скорчить сотню-другую невероятно уморительных рож.

Отдельного внимания достоин персонаж Анатолия Кошкарева, рыбак, который все время оказывается в гуще событий, безмолвствует, но зато очень удачно и смешно роняет ведро. Он заговорит в конце спектакля, и мы узнаем его имя.

4. Трагедия Фигаро

В конце второго действия Фигаро предстает очень трагичной фигурой. Взбешенный предстоящей встречей Сюзанны и Графа, он прочитает большой монолог о своей судьбе.

Зрителю узнает, что он был воспитан разбойниками как обманщик. Он решил идти честным путем, но всюду его гнали. Он был добр с графом и помог ему жениться, но был жестоко обманут. Он искренне любил Сюзанну, но и она его предала. Он все видел и во всем разочаровался за свою трудную жизнь.

Идите и посмотрите, как быстро Александр Пальшин в роли Фигаро переходит от заговорщической улыбки комедийного интригана с абсолютной горечи никому не нужного человека.

Спектакль «Безумный день , или Женитьба Фигаро». Анна Зайкова.

5. Больше цвета

Красноярский художник-постановщик Елена Турчанинова придумала для героев невероятные образы. Одни только служанки-клумбы чего стоят. Все от ботинок до причесок горит оранжевым, красным, фиолетовым и зеленым, и все это кружится по сцене, создавая калейдоскопические эффекты.

Шикарен доктор Бартоло, похожий одновременно на пирата и кота Базилио. Добавим перья из прически Маселины, модные ботинки Базиля, франтоватые наряды графа Альмавивы, соединим все красивейшими световыми эффектами, — и французская пьеса XVIII века перенесет зрителя в бёртоновскую Страну Чудес.

Следующий показ пройдет в Молодежном театре Алтая 18 мая в 17:00.