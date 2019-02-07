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Культура

Вышел короткометражный фильм с Евгением Стычкиным по игре алтайских разработчиков

Студия короткометражного кино Kinodom Short Films из Санкт-Петербурга выпустила десятиминутный фильм по игре Beholder, написанной барнаульской студией Alawar Studio. Главную роль в проекте сыграл Евгений Стычкин.

Кадр из фильма Beholder.
Кадр из фильма Beholder.
vk.com/nikita_ordynskiy

Фильм, как и игра, показывает жизнь в тоталитарном обществе. Персонаж Стычкина работает смотрителем — следит за жителями города, чтобы они исполняли законы государства. Он видит их на записях с камер, подсматривает в замочные скважины. Однажды государство запрещает прием лекарства «Либеспирит», которое необходимо маленькой дочери главного героя.

Смотритель видит, что у одного из жителей остался этот препарат. Перед ним стоит сложный выбор: донести на нарушителя или забрать у него лекарство.

Фильм черно-белый, персонажи в нем не говорят. За кадром звучит кавер на песню «Скованные одной цепью». По первоначальному замыслу Alawar Studio у героев игры не было ртов, потому что в тоталитарном государстве никто не может выражать свое мнение.

Чтобы сохранить стилистику игры, некоторые объекты покрыли флуорисцентной краской и снимали под ультрафиолетовой лампой. Затем их свечение дорабатывали на компьютере.

По словам режиссера Никиты Ордынского, работа над фильмом заняла ровно год. До этого команда уже снимала короткометражку по игре о тоталитарном обществе Paper, please! («Ваши документы»). Снять кино по Beholder предложили разработчики игры. Однако, по словам Ордынского, еще до этого предложения в команде рассматривали экранизацию проекта о смотрителе в будущем.

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