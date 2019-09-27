Выступили с огоньком: Евгений Миронов и Чулпан Хаматова показали в Барнауле спектакль «Рассказы Шукшина»

Снова в Барнауле

Спектакль «Рассказы Шукшина» показали в Барнауле второй раз. Впервые его привезли в 2009 году, на 80-летний юбилей Шукшина. За десять лет в спектакле не изменилось практически ничего, даже состав артистов остался прежним: в нем играют Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Павел Акимкин, Александр Новин, Юлия Свежакова, Алесандр Гришин, Дмитрий Журавлев, Наталья Ноздрина.

«Вообще мы сейчас должны были выступать в Китае с этим спектаклем», — сказал Миронов журналистам. Но театр выбрал родину Василия Макаровича, «это даже не обсуждается».

Евгений Миронов,

актер , художественный руководитель Театра Наций:

Для нас этот спектакль очень дорог, я считаю его визитной карточкой Театра Наций. Мы с ним объехали очень много стран — и везде слово Шукшина пробивало сердца людей: в Чили, Леоне, Амстердаме. Волнение определенное есть. У нашего спектакля такая особенность — мы играем на фоне портретов людей, которые живут или жили в селе Сростки Алтайского края. Для нас это большая ответственность всегда. Мы оборачиваемся и смотрим на выражения лиц — они не меняются на фотографиях, но мне кажется, что иногда, когда немного не так идет спектакль, они очень живо оценивают и держат нас в тонусе.

Перед спектаклем Миронов вместе с труппой успели погулять по Барнаулу. По пути артисты заглянули в музей ГМИЛИКА, где директор провел для них персональную экскурсию. Миронов сказал, что узнал много нового — например, что в городе бывали Рерих и Достоевский. Еще они зашли в «Горную аптеку», где актер купил для себя два средства — возбуждающее для активности и расслабляющее. «Буду стараться их не путать», — пошутил он.

«Шукшин — опасный автор»

Спектакль «Рассказы Шукшина» поставил латвийский режиссер Алвис Херманис сразу по нескольким произведениям писателя. Актеры молниеносно перевоплощаются в разных героев своих рассказов. Миронов то пляшет лихую цыганочку («Жена мужа в Париж провожала»), затем становится толстым и нескладным Глебом Капустиным («Срезал») или же немощным стариком («Степкина любовь»). Актрисы тоже проживают на сцене всю женскую линию, играя беззаботных молодых девчонок, роковых красоток в медицинских халатах или горбатых старух.

Из рассказов выстраивается рисунок жизни с одной стороны простых людей, а с другой — людей со своей философией и жизненными принципами.

Евгений Миронов,

актер , художественный руководитель Театра Наций:

Шукшин — это опасный автор. С ним можно легко скатиться в представления о якобы простых людях. Шукшин глубок, многие пытаются его понять, но лучше бы они этого не делали. В нашем случае латыш (режиссер Алвис Херманис), бывший советский человек, с большой любовью, вниманием и серьезностью отнесся к этой теме и этим людям. Это было его желанием поехать в Сростки десять лет назад, где мы жили, купались в очень холодной Катуни — всячески погружались в эту атмосферу.

И, как показывает время и бесконечные гастроли, такие простые люди обитают не только в Алтайском крае или России, но и в любой точке земного шара. Миронов рассказал одну показательную историю.

Евгений Миронов,

актер , художественный руководитель Театра Наций:

В Леоне у служебного входа после спектакля стояла женщина в возрасте и плакала. Я к ней подошел, думал, что это какая-то эмигрантка. Нет, оказалась француженка. Она сказала, что узнала в «Рассказах» своего отца: он вот также на последнюю зарплату купил своей жене сапоги. Вот это те самые вечные ценности, которые нам нужно беречь. У нас фантастическая земля, но я вижу, что на ней живут несчастные пьющие люди. А есть такие сподвижники, как директор вашего музея (ГМИЛИКА — прим.ред.). На таких людях стоит Россия. А не на ракетах, вообще не на них. Вот он (директор) хранит самое ценное. Вот это оружие, о котором Шукшин писал. Херманис говорил, что это наше золото, валюта. Причем хранит, я уверен, за небольшую зарплату. Вот что это такое? Для меня это чудо, что такие люди сохранились, несмотря на нашу сложную жизнь.

Смеялись вместе с залом

«Рассказы Шукшина» прошли в Барнауле очень легко. Было видно, что актеры с большим удовольствием, хулиганисто играли своих «чудиков». В некоторых местах актеры и вовсе выходили из своих образов и смеялись над происходящими сценами вместе со всем залом.

После показа Миронов обратился к зрителям, сказав, что играл здесь, словно у себя дома: «Для нас он каждый раз как в первый раз, но сегодня спектакль был особенный. Не знаю, как для вас, для меня Шукшин сидел где-то здесь».

После Барнаула артисты Театра Наций отправились на большие гастроли в Лондон, где тоже покажут шукшинских героев.