«Всех разогнать!»: Сергей Шнуров жестко выступил против Минкульта

Министерство культуры РФ нужно «разогнать». Об этом в Госдуме заявил музыкант Сергей Шнуров перед слушаниями законопроекта «О культуре», передает «Московский комсомолец».

Сергей Шнуров,

лидер группировки «Ленинград»:

Ни в какой нормальной стране нет министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всеx разогнать, как матрос Железняк.

Также музыкант добавил, что депутаты далеки от народа, а он — нет.

Кроме Шнурова на слушания по законопроекту пришли музыкант Андрей Макаревич, режиссер Карен Шахназаров и продюсер Сергей Сельянов.

Законопроект «О культуре» разрабатывают по поручению президента России Владимира Путина. В документе хотят прописать особенности культурной деятельности в разных областях — от литературы до театра. Также планируют прописать новый порядок увольнений и назначений руководителей культурных учреждений. Это хотят делать исходя из рекомендаций профессиональных сообществ.

Во время дискуссий Шнуров заявил, что невозможно регламентировать творчество блогеров, о чем также идет речь в тексте законопроекта. «Мне кажется, что вы пытаетесь с помощью сети поймать океан», — сказал музыкант, пишет «Коммерсантъ».