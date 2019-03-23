«Всех разогнать!»: Сергей Шнуров жестко выступил против Минкульта

Сергей Шнуров,
лидер группировки «Ленинград»:
Ни в какой нормальной стране нет министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всеx разогнать, как матрос Железняк.
Также музыкант добавил, что депутаты далеки от народа, а он — нет.
Кроме Шнурова на слушания по законопроекту пришли музыкант Андрей Макаревич, режиссер Карен Шахназаров и продюсер Сергей Сельянов.
Законопроект «О культуре» разрабатывают по поручению президента России Владимира Путина. В документе хотят прописать особенности культурной деятельности в разных областях — от литературы до театра. Также планируют прописать новый порядок увольнений и назначений руководителей культурных учреждений. Это хотят делать исходя из рекомендаций профессиональных сообществ.
Во время дискуссий Шнуров заявил, что невозможно регламентировать творчество блогеров, о чем также идет речь в тексте законопроекта. «Мне кажется, что вы пытаетесь с помощью сети поймать океан», — сказал музыкант, пишет «Коммерсантъ».