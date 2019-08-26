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27 августа

Вторая часть Angry Birds составила конкуренцию новому фильму Тарантино

Самыми кассовыми картинами в российском прокате по итогам августа скорее всего станут «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, продолжение мультфильма Angry Birds или фильм ужасов «Капкан».

Квентин Тарантино на могиле Бориса Пастернака, своего литературного кумира с самого детства.
Квентин Тарантино на могиле Бориса Пастернака, своего литературного кумира с самого детства.
Аdme.ru

Август начинался блестяще для новой ленты культового режиссера Квентина Тарантино. За две недели проката фильм «Однажды… в Голливуде» собрал в России более 500 млн рублей. В минувшие выходные картина добавила еще 88 млн рублей. Сам Тарантино приезжал на премьеру своего фильма в Москву, а министр культуры Владимир Мединский провел для него небольшую экскурсию по центру города и Кремлю, пишет сайт «Накануне».

Впрочем, прошедшие выходные (24 и 25 августа) показали, что в российском прокате появился новый лидер. Angry Birds 2 за пару дней собрали в кассы 97,8 млн рублей. И это намного лучше, чем во время выхода первой части комедийного мультика про безумных птиц.

А фильм «Капкан» (режиссер — Александр Аж) кинокритики уже успели назвать «лучшим ужастиком года». За выходные он собрал около 80 млн рублей. Действия фильма происходят во Флориде, где случился сильнейший шторм. Главная героиня, к счастью для зрителя, профессионально умеет плавать. Она пытается спасти отца, застрявшего в подвале их дома, от кровожадных аллигаторов. Но их дом, да и весь квартал, уходит под воду из-за наводнения.

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