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Ян Максин впервые выступит в Барнауле 12 апреля с концертом «Музыка странствующей виолончели»

Целительные вибрации. Магическое смешение классики, джаза и музыки народов мира. Песни о любви на двадцати языках.

Ян Максин.
Ян Максин.
Фото из личного архива

Ян Максин создал собственный уникальный стиль игры на виолончели, смешав разные жанры и направления: от классики и джаза до этнической музыки. Как солист в сопровождении симфонических оркестров и как фронтмен группы Zaria Band Ян дает больше ста концертов в год на пяти континентах. Он одновременно играет на виолончели и поёт почти на двадцати языках мира. Аудитория Яна Максина — это люди разного возраста, из разных стран, с разными музыкальными пристрастиями. Всех их объединили проникающий вглубь души звук виолончели Яна, его харизма и та искренность, с которой он общается со своими слушателями.

В рамках российских гастролей 2019 года, Ян Максин впервые выступит в Барнауле! В преддверии выпуска нового альбома, Ян Максин познакомит слушателей с самыми свежими инструментальными композициями, вдохновленными недавними гастролями по Кавказу, Балканам, Ближнему Востоку и Восточной Сибири. Также прозвучат песни на разных языках (турецком, курдском, армянском, македонском, французском, итальянском, испанском, португальском, арабском, грузинском) и это еще не все!

Ян Максин.
Ян Максин.
Фото из личного архива
Ян Максин.
Ян Максин.
Фото из личного архива
Ян Максин.
Ян Максин.
Фото из личного архива

Как говорит сам Ян, «в какой-то момент я понял, что музыка — это гораздо больше, чем просто набор звуков, чтобы музыкант и слушатель получили удовольствие. Музыка — огромная сила, способная исцелять людей, вдохновлять их, соединять и умиротворять в глобальном масштабе. Я верю, что виолончель спасет мир…».

Дополнительная информация на сайте ianmaksin.com и в социальных сетях: Youtube, Facebook, Twitter, Instagram и Vk

Возрастное ограничение 12+

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