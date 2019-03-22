Ян Максин впервые выступит в Барнауле 12 апреля с концертом «Музыка странствующей виолончели»

Ян Максин создал собственный уникальный стиль игры на виолончели, смешав разные жанры и направления: от классики и джаза до этнической музыки. Как солист в сопровождении симфонических оркестров и как фронтмен группы Zaria Band Ян дает больше ста концертов в год на пяти континентах. Он одновременно играет на виолончели и поёт почти на двадцати языках мира. Аудитория Яна Максина — это люди разного возраста, из разных стран, с разными музыкальными пристрастиями. Всех их объединили проникающий вглубь души звук виолончели Яна, его харизма и та искренность, с которой он общается со своими слушателями.

В рамках российских гастролей 2019 года, Ян Максин впервые выступит в Барнауле! В преддверии выпуска нового альбома, Ян Максин познакомит слушателей с самыми свежими инструментальными композициями, вдохновленными недавними гастролями по Кавказу, Балканам, Ближнему Востоку и Восточной Сибири. Также прозвучат песни на разных языках (турецком, курдском, армянском, македонском, французском, итальянском, испанском, португальском, арабском, грузинском) и это еще не все!

Ян Максин. Фото из личного архива Ян Максин. Фото из личного архива Ян Максин. Фото из личного архива

Как говорит сам Ян, «в какой-то момент я понял, что музыка — это гораздо больше, чем просто набор звуков, чтобы музыкант и слушатель получили удовольствие. Музыка — огромная сила, способная исцелять людей, вдохновлять их, соединять и умиротворять в глобальном масштабе. Я верю, что виолончель спасет мир…».

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