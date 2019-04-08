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Культура

YouTube неожиданно заблокировал ставший популярным ретро-клип «На заре»

7 апреля YouTube заблокировал клип московской нью-рейв группы «Альянс» на песню «На заре». Его сняли в 1987 году, но залили на популярный видеосервис всего за сутки до блокировки. Об этом рассказывает «Дождь».

YouTube.
YouTube.
gompix.ru

Клип на своем канале выложил экс-клавишник «Альянса» Олег Парастаев. За сутки ролик собрал 450 тысяч просмотров. YouTube заподозрил накрутку просмотров и заблокировал видео.

Песня «На заре» вышла в 1987 году и стала главным хитом «Альянса». Клип на нее ранее не публиковался, потому что музыканты считали его неудачным. Олег Парастаев, обнаружил клип в архиве и решил восстановить. Оцифровать видео помог его режиссер Михаил Макаренков. Он же перезалил клип на свой канал.

Парастаев утверждает, что не накручивал просмотры. Он подал апелляцию на блокировку своего канала, пишет Gazeta.ru

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