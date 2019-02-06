Х Юбилейный турнир «Столица Сибири» 2019 соберет спортсменов из 6 стран

Роман Панин,
организатор мероприятия, руководитель танцевально-спортивного клуба «Триумф»:
До того как мы открыли свою танцевальную школу «Триумф», на протяжении многих лет я и моя жена Екатерина принимали участие в крупнейших турнирах в России и других странах. Мы понимаем, насколько важно для спортсменов участвовать в соревнованиях высокого уровня. Поэтому мы решили попробовать себя в роли организаторов соревнований. Первый турнир проходил во Дворце культуры железнодорожников. Оценить выступления танцоров мы пригасили судей с международными категориями, в том числе и из Москвы. Это установило планку соревнований на будущее.
За годы проведения турнира количество участников выросло в несколько раз. Сейчас на соревнования ежегодно собираются свыше 3 000 спортсменов и зрителей из десятков городов. В 2019 году на соревнования съедутся спортсмены со всех регионов страны, а также танцоры из Японии, Казахстана, Кыргызстана, Филиппин и Малайзии. Такое количество стран-участников по танцевальному спорту Новосибирск примет впервые.
Международные соревнования «Столица Сибири» всегда отличает авторитетная судейская коллегия. Если в 2010 году турнир обслуживали судьи из шести регионов Сибири, Урала и Москвы, то в последние годы на соревнования приезжают судьи и из других стран. Так, в этом году на турнир впервые приглашены судьи из Филиппин, Японии и Вьетнама.
Организаторы турнира «Столица Сибири» — Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Федерация танцевального спорта Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска и танцевально-спортивный клуб «Триумф». Генеральным партнером турнира выступает сеть обувных магазинов Westfalika.
Торжественная церемония открытия турнира и вечерняя программа соревнований состоятся 16 февраля в 18.00.
Место проведения: Новосибирск, ЦСП «Заря» (ул. Спортивная, 2), тел. 263−09−35