Х Юбилейный турнир «Столица Сибири» 2019 соберет спортсменов из 6 стран

16−17 февраля 2019 года в Новосибирске пройдут Международные соревнования по танцевальному спорту «Столица Сибири-2019». В этот юбилейный год соревнования «Столица Сибири» получили новый официальный статус — «Другие официальные Международные соревнования, включённые в единый календарный план (ЕКП)». Сибирские спортсмены получат уникальную возможность поучаствовать в соревнованиях мировой квалификации (WDSF) на территории региона.

Роман Панин,

организатор мероприятия , руководитель танцевально-спортивного клуба «Триумф»:

До того как мы открыли свою танцевальную школу «Триумф», на протяжении многих лет я и моя жена Екатерина принимали участие в крупнейших турнирах в России и других странах. Мы понимаем, насколько важно для спортсменов участвовать в соревнованиях высокого уровня. Поэтому мы решили попробовать себя в роли организаторов соревнований. Первый турнир проходил во Дворце культуры железнодорожников. Оценить выступления танцоров мы пригасили судей с международными категориями, в том числе и из Москвы. Это установило планку соревнований на будущее.

За годы проведения турнира количество участников выросло в несколько раз. Сейчас на соревнования ежегодно собираются свыше 3 000 спортсменов и зрителей из десятков городов. В 2019 году на соревнования съедутся спортсмены со всех регионов страны, а также танцоры из Японии, Казахстана, Кыргызстана, Филиппин и Малайзии. Такое количество стран-участников по танцевальному спорту Новосибирск примет впервые.

Международные соревнования «Столица Сибири» всегда отличает авторитетная судейская коллегия. Если в 2010 году турнир обслуживали судьи из шести регионов Сибири, Урала и Москвы, то в последние годы на соревнования приезжают судьи и из других стран. Так, в этом году на турнир впервые приглашены судьи из Филиппин, Японии и Вьетнама.

Организаторы турнира «Столица Сибири» — Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Федерация танцевального спорта Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска и танцевально-спортивный клуб «Триумф». Генеральным партнером турнира выступает сеть обувных магазинов Westfalika.