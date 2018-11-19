Юрий Дудь и Настя Ивлеева получили премию за вклад в веб-индустрию

Победителем в категории «Лучший веб-сериал» стал проект «Бар „На грудь“ (режиссер Ирина Вилкова). Лучшим онлайн-шоу признана „Лига плохих шуток“, онлайн-персона года — блогер и ведущая телепрограммы „Орел и решка. Перезагрузка“ Настя Ивлеева». Спецприз получил видеоблогер Юрий Дудь — он отмечен за вклад в развитие веб-индустрии. Лично ни Ивлеева, ни Дудь на церемонии не присутствовали.
«Бар „На грудь“» — веб-сериал о том, как жители Петербурга приходят в питейное заведение, чтобы обсудить безнадежность бытия и поделиться душещипательными рассказами. «Лига плохих шуток» — юмористический батл, в котором участники делятся друг с другом несмешными историями.
Приз за оригинальное концептуальное решение получил проект — «1968.DIGITAL». Этот сериал для мобильных телефонов, который рассказывает про главные мировые события 1968 года. Авторы проекта — Михаил Зыгарь, Карен Шаинян и Тимур Бекмамбетов. Также сериал получил и приз прессы. Призы за лучшие режиссуру и сценарий достался веб-сериалу «В постели». За самый яркий образ отмечен проект «Жизнь человека».
Членами режиссерского жюри в этом году были Алексей Попогребский, Борис Хлебников, Кирилл Плетнёв, Пётр Буслов, Анна Меликян, Клим Шипенко, Алексей Смирнов, Михаил Хлебородов. Также было собрано продюсерское жюри, жюри прессы, жюри онлайн-кинотеатров и другие. Обладателя в категории «Лучший веб-сериал» выбирали по итогам голосования всех жюри.
The Digital Reporter — это первый в России ресурс, посвященный веб-сериалам (сериалам, снятым специально для интернета), а также медийная площадка. Проект был создан компанией Red Carpet Studio в 2017 году и стал частью мирового процесса развития веб- и digital-индустрии.