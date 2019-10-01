Жизнь забирает. Барнаульский рэпер снимает криминальную драму в духе «Бригады» и фильмов со Стетхемом

Барнаульский рэп-исполнитель Артем Башкеев (БЛАК) стал режиссером криминальной драмы о мужской дружбе «Четыре жизни». Съемки алтайского полнометражного фильма уже в самом разгаре, их планируется завершить в первой половине 2020 года. Съемочная группа мечтает, что картину покажут в кинотеатрах по всей России.

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Чистый криминал: о чем будет фильм «Четыре жизни»

«Когда мы написали сценарий, нам сказали, что он похож на „Карты, деньги, два ствола“, но это была короткая версия. Потом мы ее дописывали, — рассказывает Артем Башкеев. — Был популярный сериал „Игра престолов“, где все друг друга предавали. Мы решили добавить в свой фильм такой момент — там тоже все будут друг друга предавать и обманывать. Ведь в реальности так часто и происходит».

В основе сюжета история о четырех друзьях, которые хотят лучшей жизни. События происходят в Барнауле.

Съемка. Камера. СС0

Один из главных героев фильма по имени Филлин (его играет Артем Узлов) — заводила, он постоянно провоцирует товарищей что-то делать. Второй Жэка (Евгений Толстых) — боец, который выигрывает все схватки, третий Паха-псих (Сергей Уваров) — «психованный» парень, любит выпить и подраться, его младший брат Болт (Алексей Цуканов, рэп-исполнитель Solovei) — «озабоченный» и наблюдается у психиатра.

Старый знакомый хакер предлагает Филлину вложиться деньгами в интернет-бизнес — нужно 4 млн рублей с человека. Его друзьям идея понравилась, парни пошли к «серьезным дядькам» и взяли деньги в долг под процент. В решающий момент хакер исчез, а деньги надо было отдавать.

Друзья решают обратиться к другому «серьезному дядьке», он предлагает им принять участие в криминальной схеме, они соглашаются. Новый партнер дает им денег, и Филлин убеждает всех остальных поставить их на бой Жэки, так как он всегда побеждает. Сам боец не в курсе этого решения, и впервые проигрывает схватку.

Съемки фильма «Четыре жизни». Фото предоставил Артем Башкеев.

Артем Башкеев,

режиссер фильма «Четыре жизни»:

Сюжет фильма очень закрученный, каждый герой раскроется. Мы хотим, чтобы зрители ко всем привязались, потому что развязка будет жесткой. Этот фильм снят не на основе реальных событий, но я думаю, что где-то такое могло по-настоящему произойти. Кино о хороших людях, которые сами находят себе большие проблемы.

В финале появится пятый друг, которого сыграет Артем Башкеев. От его лица будет идти повествование.

Вдохновением для создателей драмы «Четыре жизни» послужили боевики с Джейсоном Стетхемом, дилогия «Брат» и «Брат 2», сериал «Бригада» и фильмы Тарантино.

Играй , пацан: как проходят съемки фильма

В 2015 году Артем Башкеев уже пробовал снимать кино. Работу пришлось остановить из-за смерти актера, который играл главную роль.

Проект назывался «Бабки с неба». Деньги на него собирали со всего мира на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Требовалось 5 млн рублей, на момент закрытия сборов люди пожертвовали 1435 рублей.

Артем Башкеев,

режиссер фильма «Четыре жизни»:

На этот фильм нужно было очень много денег, в провинции их нет. Поэтому мы сделали страницу на Planeta.ru. Тогда про нас писали СМИ, приглашали на интервью. Многие говорили: «О, хоть что-то в Барнауле начали делать». Мы отсняли почти половину фильма, но пришлось его бросить из-за смерти нашего друга. Он болел и перестал лечиться. У нас была депрессия где-то год после этого… В фильме кстати по сюжету было много смертей.

Спустя четыре года команда снова решила взяться за кино, но уже другое. Его бюджет оценивается в 2 млн рублей. Инвесторов у съемочной группы нет, они вкладывают в создание фильма собственные деньги — уже около 500 тыс. рублей. Оборудование для съемок закупили с нуля.

Съемки фильма «Четыре жизни». Фото предоставил Артем Башкеев.

Артем Башкеев,

режиссер фильма «Четыре жизни»:

Технику мы приобрели профессиональную. Из-за нее даже пришлось менять компьютер, устанавливать специальные программы, разбираться и учиться — на это ушло два месяца. Я проходил специальные курсы в интернете.

Зато играют в фильме непрофессионалы. Ключевые роли исполняют люди, которые дружат и в реальной жизни, а работают они на заводах, на стройке или занимаются музыкой. Еще около 30 человек играют роли второго плана и снимаются в эпизодах на постоянной основе, массовку ищут через интернет перед каждыми съемками.

Артем Башкеев,

режиссер фильма «Четыре жизни»:

Одни съемки мы готовили полтора месяца. Когда уже все собрались в назначенном месте, девушки, которые участвовали в эпизоде, не пришли. Из-за них все отменили, нашли новых и через две недели собрались снова. В Барнауле сложно найти людей для съемок в массовке, много пассивности.

Пока что «Четыре жизни» снимали только в помещениях — в «Фараоне» и еще нескольких клубах. Под съемочную площадку оборудовали подвал — там тренируется боец Жэка. Вдохновением послужил фильм «Рокки» с Сильвестером Сталлоне.

Съемки фильма «Четыре жизни». Фото предоставил Артем Башкеев.

Артем Башкеев,

режиссер фильма «Четыре жизни»:

По стенам развешали плакаты — со Сталлоне, с Тайсоном. Специально их состаривали, в чай макали (смеется). Друг дал нам бойцовскую грушу кожаную, и мы в первый же день съемок ее порвали. Сейчас ищем спортивный клуб, где можно было бы снять сцены с боями. В этом нам помогает тренер по боксу Денис Петров. И нужен респектабельный кабинет, как у мэра нашего города.

Артем Башкеев принципиально не хочет, чтобы в уличных планах фильма были зеленые деревья и трава, поэтому их отснимут ближе к зиме. По его мнению, так фильм будет выглядеть более стильно и универсально — места окажутся не слишком узнаваемыми.

Кино планируется разместить на YouTube, его создатели также хотят, чтобы проект показали в кинотеатрах страны. Однако они понимают, что добиться этого сложно, ведь прокатчики работают с теми, у кого миллионные бюджеты на рекламу.

«Мы были бы рады показать фильм в кинотеатрах Барнаула, — говорит Артем Башкеев. — Ведь в нем снимаются люди из нашего города, а еще из Рубцовска, Камня-на-Оби, Новосибирска. Хотим все сделать качественно, грамотно, и если у фильм стрельнет, то мы прославим Барнаул».

Дети 90-х: где в России успешно снимают региональное кино

Жанр криминальной драмы популярен в региональном кинематографе — в нем есть успешные проекты, которые показали в кинотеатрах многих городов, у них миллионы поклонников и они окупили затраты.

Есть пара ярких примеров. Первый — фильм «Дети 90-х», который сняли в Чите в 2015 году и показали в 42 городах, а также «Решала» и «Решала — 2» из Бурятии — после успеха в кинотеатрах и интернете его показали на телеканале НТВ.

Съемка. СС0

По данным на начало 2018 года фильмы «Решала» посмотрели по меньшей мере 8 млн человек. А телеканал «Че» выпустил по их мотивам одноименное реалити-шоу.

Региональным кинематографом уже более 10 лет славятся российские республики: Якутия, Татарстан, Чечня и та же Бурятия. Там снимают фильмы на национальных языках, с местными актерами и на близкую зрителям тематику. «На малой родине» они пользуются большой популярностью.

Якутский фильм «Мой убийца» был даже номинирован на «Золотой глобус» в США, сборы с его проката превысили затраты на 1,5 млн рублей. Доходы социальной драмы «Семенчик» превысили бюджет в 7,5 раз, а хоррор «Паронормальный Якутск» принес создателям в 40 раз больше, чем на него потратили.

В Иркутске в 2013 году сняли комедию «Похабовск. Обратная сторона Сибири», при бюджете 10,5 млн рублей, она собрала в прокате 22,4 млн рублей. Региональное кино зачастую малобюджетное, на производство одного фильма тратят от нескольких сотен тысяч до 10 млн рублей.

Мнение эксперта: «Обычно такие проекты ничем не заканчиваются»

Дмитрий Шарабарин , барнаульский режиссер. Олег Богданов

Дмитрий Шарабарин,

руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая: