Жизнь забирает. Барнаульский рэпер снимает криминальную драму в духе «Бригады» и фильмов со Стетхемом

Чистый криминал: о чем будет фильм «Четыре жизни»
«Когда мы написали сценарий, нам сказали, что он похож на „Карты, деньги, два ствола“, но это была короткая версия. Потом мы ее дописывали, — рассказывает Артем Башкеев. — Был популярный сериал „Игра престолов“, где все друг друга предавали. Мы решили добавить в свой фильм такой момент — там тоже все будут друг друга предавать и обманывать. Ведь в реальности так часто и происходит».
В основе сюжета история о четырех друзьях, которые хотят лучшей жизни. События происходят в Барнауле.
Один из главных героев фильма по имени Филлин (его играет Артем Узлов) — заводила, он постоянно провоцирует товарищей что-то делать. Второй Жэка (Евгений Толстых) — боец, который выигрывает все схватки, третий Паха-псих (Сергей Уваров) — «психованный» парень, любит выпить и подраться, его младший брат Болт (Алексей Цуканов, рэп-исполнитель Solovei) — «озабоченный» и наблюдается у психиатра.
Старый знакомый хакер предлагает Филлину вложиться деньгами в интернет-бизнес — нужно 4 млн рублей с человека. Его друзьям идея понравилась, парни пошли к «серьезным дядькам» и взяли деньги в долг под процент. В решающий момент хакер исчез, а деньги надо было отдавать.
Друзья решают обратиться к другому «серьезному дядьке», он предлагает им принять участие в криминальной схеме, они соглашаются. Новый партнер дает им денег, и Филлин убеждает всех остальных поставить их на бой Жэки, так как он всегда побеждает. Сам боец не в курсе этого решения, и впервые проигрывает схватку.
Артем Башкеев,
режиссер фильма «Четыре жизни»:
Сюжет фильма очень закрученный, каждый герой раскроется. Мы хотим, чтобы зрители ко всем привязались, потому что развязка будет жесткой. Этот фильм снят не на основе реальных событий, но я думаю, что где-то такое могло по-настоящему произойти. Кино о хороших людях, которые сами находят себе большие проблемы.
В финале появится пятый друг, которого сыграет Артем Башкеев. От его лица будет идти повествование.
Вдохновением для создателей драмы «Четыре жизни» послужили боевики с Джейсоном Стетхемом, дилогия «Брат» и «Брат 2», сериал «Бригада» и фильмы Тарантино.
Играй, пацан: как проходят съемки фильма
В 2015 году Артем Башкеев уже пробовал снимать кино. Работу пришлось остановить из-за смерти актера, который играл главную роль.
Проект назывался «Бабки с неба». Деньги на него собирали со всего мира на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Требовалось 5 млн рублей, на момент закрытия сборов люди пожертвовали 1435 рублей.
Артем Башкеев,
режиссер фильма «Четыре жизни»:
На этот фильм нужно было очень много денег, в провинции их нет. Поэтому мы сделали страницу на Planeta.ru. Тогда про нас писали СМИ, приглашали на интервью. Многие говорили: «О, хоть что-то в Барнауле начали делать». Мы отсняли почти половину фильма, но пришлось его бросить из-за смерти нашего друга. Он болел и перестал лечиться. У нас была депрессия где-то год после этого… В фильме кстати по сюжету было много смертей.
Спустя четыре года команда снова решила взяться за кино, но уже другое. Его бюджет оценивается в 2 млн рублей. Инвесторов у съемочной группы нет, они вкладывают в создание фильма собственные деньги — уже около 500 тыс. рублей. Оборудование для съемок закупили с нуля.
Артем Башкеев,
режиссер фильма «Четыре жизни»:
Технику мы приобрели профессиональную. Из-за нее даже пришлось менять компьютер, устанавливать специальные программы, разбираться и учиться — на это ушло два месяца. Я проходил специальные курсы в интернете.
Зато играют в фильме непрофессионалы. Ключевые роли исполняют люди, которые дружат и в реальной жизни, а работают они на заводах, на стройке или занимаются музыкой. Еще около 30 человек играют роли второго плана и снимаются в эпизодах на постоянной основе, массовку ищут через интернет перед каждыми съемками.
Артем Башкеев,
режиссер фильма «Четыре жизни»:
Одни съемки мы готовили полтора месяца. Когда уже все собрались в назначенном месте, девушки, которые участвовали в эпизоде, не пришли. Из-за них все отменили, нашли новых и через две недели собрались снова. В Барнауле сложно найти людей для съемок в массовке, много пассивности.
Пока что «Четыре жизни» снимали только в помещениях — в «Фараоне» и еще нескольких клубах. Под съемочную площадку оборудовали подвал — там тренируется боец Жэка. Вдохновением послужил фильм «Рокки» с Сильвестером Сталлоне.
Артем Башкеев,
режиссер фильма «Четыре жизни»:
По стенам развешали плакаты — со Сталлоне, с Тайсоном. Специально их состаривали, в чай макали (смеется). Друг дал нам бойцовскую грушу кожаную, и мы в первый же день съемок ее порвали. Сейчас ищем спортивный клуб, где можно было бы снять сцены с боями. В этом нам помогает тренер по боксу Денис Петров. И нужен респектабельный кабинет, как у мэра нашего города.
Артем Башкеев принципиально не хочет, чтобы в уличных планах фильма были зеленые деревья и трава, поэтому их отснимут ближе к зиме. По его мнению, так фильм будет выглядеть более стильно и универсально — места окажутся не слишком узнаваемыми.
Кино планируется разместить на YouTube, его создатели также хотят, чтобы проект показали в кинотеатрах страны. Однако они понимают, что добиться этого сложно, ведь прокатчики работают с теми, у кого миллионные бюджеты на рекламу.
«Мы были бы рады показать фильм в кинотеатрах Барнаула, — говорит Артем Башкеев. — Ведь в нем снимаются люди из нашего города, а еще из Рубцовска, Камня-на-Оби, Новосибирска. Хотим все сделать качественно, грамотно, и если у фильм стрельнет, то мы прославим Барнаул».
Дети 90-х: где в России успешно снимают региональное кино
Жанр криминальной драмы популярен в региональном кинематографе — в нем есть успешные проекты, которые показали в кинотеатрах многих городов, у них миллионы поклонников и они окупили затраты.
Есть пара ярких примеров. Первый — фильм «Дети 90-х», который сняли в Чите в 2015 году и показали в 42 городах, а также «Решала» и «Решала — 2» из Бурятии — после успеха в кинотеатрах и интернете его показали на телеканале НТВ.
По данным на начало 2018 года фильмы «Решала» посмотрели по меньшей мере 8 млн человек. А телеканал «Че» выпустил по их мотивам одноименное реалити-шоу.
Региональным кинематографом уже более 10 лет славятся российские республики: Якутия, Татарстан, Чечня и та же Бурятия. Там снимают фильмы на национальных языках, с местными актерами и на близкую зрителям тематику. «На малой родине» они пользуются большой популярностью.
Якутский фильм «Мой убийца» был даже номинирован на «Золотой глобус» в США, сборы с его проката превысили затраты на 1,5 млн рублей. Доходы социальной драмы «Семенчик» превысили бюджет в 7,5 раз, а хоррор «Паронормальный Якутск» принес создателям в 40 раз больше, чем на него потратили.
В Иркутске в 2013 году сняли комедию «Похабовск. Обратная сторона Сибири», при бюджете 10,5 млн рублей, она собрала в прокате 22,4 млн рублей. Региональное кино зачастую малобюджетное, на производство одного фильма тратят от нескольких сотен тысяч до 10 млн рублей.
Мнение эксперта: «Обычно такие проекты ничем не заканчиваются»
Дмитрий Шарабарин,
руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая:
— Меня всегда удивляет, когда СМИ пишут, что в Алтайском крае кто-то снимает полнометражное кино. Зная, какой объем работы предстоит сделать, задумываюсь: люди просчитывают все объективные риски или полагают, что качественный фильм снять очень просто?
На моей памяти таких случаев были десятки: собирали команду, говорили, что снимут блокбастер, но, как правило, это ничем не заканчивается. Из недавних позитивных прецедентов могу назвать только полнометражный фильм «Деревня», который сделали студенты Алтайского института культуры всего за 150 тыс. рублей.
Чтобы в регионе появился кинематограф, нужны три базовых составляющих — профессиональное образование (соответственно и база специалистов), кинопрокат региональных фильмов и условия для съемок. У нас все они, мягко говоря, хромают.
К тому же, по моему глубокому убеждению, киносъемки невозможны без всесторонней поддержки государства. В республиках России, где успешно развивается местный кинематограф, его поддерживают законодательно, административно и финансово региональные власти.
Наш центр был создан два с половиной года назад, чтобы решать перечисленные проблемы, развивать местное кинопроизводство. Поэтому мы рады сотрудничать со всеми, кто этим занимается или интересуется: можем помочь с профессиональной редактурой сценария или выступить в качестве фокус-группы на финальном монтаже. У нас есть такой опыт.