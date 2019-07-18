Знаменитые кинематографисты проведут открытые мастер-классы в Барнауле

Юрий Храпов и Владимир Котт приехали на Алтай не просто так, кинодеятели входят в состав Экспертного совета III Шукшинского питчинга. Основные задачи питчинга — поддержка молодых кинематографистов со всех регионов России, и предоставление молодым сценаристам, продюсерам и режиссерам возможности «защитить» свои проекты перед экспертами и познакомиться с профессионалами киноиндустрии для дальнейшего сотрудничества.
Открытые лекции — это возможность познакомиться с режиссерами и продюсерами, в неформальной обстановке принять участие в дискуссии о путях развития регионального кинематографа и задать вопросы участникам кинопроцесса.
Расписание
10:30−12:00. Юрий Храпов, генеральный продюсер кинокомпании «2Д Целлулоид». «Как обычному человеку снять необычное кино за 1 день»
12:00−13:00. Владимир Котт, режиссер и продюсер. «Как придумать историю для фильма».
Вход свободный.
Олеся Биклиметова