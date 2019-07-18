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Культура

Знаменитые кинематографисты проведут открытые мастер-классы в Барнауле

23 июля в концертном зале Алтайского государственного университета на ул. Димитрова, 66 пройдут бесплатные мастер-классы кинематографистов Владимира Котта и Юрия Храпова, приуроченные к Шукшинским дням на Алтае.

Кино.
Кино.
Открытые источники.

Юрий Храпов и Владимир Котт приехали на Алтай не просто так, кинодеятели входят в состав Экспертного совета III Шукшинского питчинга. Основные задачи питчинга — поддержка молодых кинематографистов со всех регионов России, и предоставление молодым сценаристам, продюсерам и режиссерам возможности «защитить» свои проекты перед экспертами и познакомиться с профессионалами киноиндустрии для дальнейшего сотрудничества.

Открытые лекции — это возможность познакомиться с режиссерами и продюсерами, в неформальной обстановке принять участие в дискуссии о путях развития регионального кинематографа и задать вопросы участникам кинопроцесса.

Расписание

10:30−12:00. Юрий Храпов, генеральный продюсер кинокомпании «2Д Целлулоид». «Как обычному человеку снять необычное кино за 1 день»

12:00−13:00. Владимир Котт, режиссер и продюсер. «Как придумать историю для фильма».

Вход свободный.

Олеся Биклиметова

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