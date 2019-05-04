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Культура

Звезда «Игры престолов» заявила, что ждет зрителей в финале саги

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк рассказала, что в финальных эпизодах зрителей ожидает «полное безумие». Об этом она сообщила на шоу Джимми Киммела, пишет РИА Новости.

Новый сезон сериала "Игра Престолов".
Новый сезон сериала "Игра Престолов".
Фото предоставлено PRNEWS.IO

По словам актрисы, пятая серия последнего сезона должна поразить фанатов даже больше, чем третья серия, где идет масштабная битва с белыми ходоками.

Эмилия Кларк посоветовала поклонникам найти самые большие экраны для просмотра последних серий киносаги. Актриса заявила, что самые шокирующие эпизоды ещё впереди. «Я имею в виду четвёртую, пятую и шестую — все они безумны», — цитирует Кларк Life.ru.

Между тем сегодня во всем мире делают ставки, кто погибнет в финальном сезоне саги и кто займет Железный трон. Аналитики центра консультирования «Газпромбанка» составили рейтинг наиболее вероятных смертей главных героев сериала, сообщило РИА «Новости».

Отмечается, что в списке были учтены условия выживания персонажей в течение каждого сезона сериала, количество смертей, сражения и другие нюансы. Эксперты оценили тягу героев к риску, их навыки боевых искусств, интеллект, поддержку сил и семьи, а также репутацию.

По этим расчетам, наименьшая вероятность погибнуть в восьмом сезоне у Тириона Ланнистера, у Джона Сноу и Арьи Старк. У Дейенерис Таргариен шансы на летальный исход средние. Лидеры же этого антирейтинга — Серсея Ланнистер и ее брат Дмейме.

Специалисты Мюнхенского технического университета для выяснения, кто будет королём Вестероса, и вовсе использовали компьютерные вычисления.

Сейчас ожидается выход четвертого эпизода сериала.

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