Звезда «Игры престолов» заявила, что ждет зрителей в финале саги

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк рассказала, что в финальных эпизодах зрителей ожидает «полное безумие». Об этом она сообщила на шоу Джимми Киммела, пишет РИА Новости .

По словам актрисы, пятая серия последнего сезона должна поразить фанатов даже больше, чем третья серия, где идет масштабная битва с белыми ходоками.

Эмилия Кларк посоветовала поклонникам найти самые большие экраны для просмотра последних серий киносаги. Актриса заявила, что самые шокирующие эпизоды ещё впереди. «Я имею в виду четвёртую, пятую и шестую — все они безумны», — цитирует Кларк Life.ru.

Между тем сегодня во всем мире делают ставки, кто погибнет в финальном сезоне саги и кто займет Железный трон. Аналитики центра консультирования «Газпромбанка» составили рейтинг наиболее вероятных смертей главных героев сериала, сообщило РИА «Новости».

Отмечается, что в списке были учтены условия выживания персонажей в течение каждого сезона сериала, количество смертей, сражения и другие нюансы. Эксперты оценили тягу героев к риску, их навыки боевых искусств, интеллект, поддержку сил и семьи, а также репутацию.

По этим расчетам, наименьшая вероятность погибнуть в восьмом сезоне у Тириона Ланнистера, у Джона Сноу и Арьи Старк. У Дейенерис Таргариен шансы на летальный исход средние. Лидеры же этого антирейтинга — Серсея Ланнистер и ее брат Дмейме.

Специалисты Мюнхенского технического университета для выяснения, кто будет королём Вестероса, и вовсе использовали компьютерные вычисления.

Сейчас ожидается выход четвертого эпизода сериала.