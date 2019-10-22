Звезда мировой гитарной сцены Сонке Меинен выступит с концертом в Барнауле

Сонке стал победителем таких почитаемых международных конкурсах, как «Guitar Masters» и Европейской гитарной премии. Австралийский номинант на Грэмми Томми Эммануэль представил Сонке своей публике, как одного из наиболее креативных гитаристов на сегодняшней сцене.
Сонке родиля в 1991 и вырос в Ихлоу, Восточной Фризии. Он изучал музыку в колледже Дрездена под руководством профессора Томаса Феллоуа и Реентко Диркса. После выпуска в 2017 Сонке начинает выступать по всему миру в Европе, Австралии, Японии, Корее и Китае.
Музыканты о Сонке:
Tommy Emmanuel:
Один из наиболее креативных гитаристов на сегодняшней гитарной сцене.
Steve Lukather:
Классная игра.
Начало концерта в 19−00, 26 октября, в концертном зале Института Культура на Ленина 66.