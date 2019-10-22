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Культура
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Звезда мировой гитарной сцены Сонке Меинен выступит с концертом в Барнауле

Вместе с музыкой, в которой виртуоз совмещает непревзойденную технику игры с влияниями джаза, классической и этнической музыки, Сонке удалось завоевать исключительную репутацию на международной гитарной сцене.

Сонке Меинен.
Сонке Меинен.
Фото предоставлено организатором

Сонке стал победителем таких почитаемых международных конкурсах, как «Guitar Masters» и Европейской гитарной премии. Австралийский номинант на Грэмми Томми Эммануэль представил Сонке своей публике, как одного из наиболее креативных гитаристов на сегодняшней сцене.

Сонке родиля в 1991 и вырос в Ихлоу, Восточной Фризии. Он изучал музыку в колледже Дрездена под руководством профессора Томаса Феллоуа и Реентко Диркса. После выпуска в 2017 Сонке начинает выступать по всему миру в Европе, Австралии, Японии, Корее и Китае.

Сонке Меинен.
Сонке Меинен.
Фото предоставлено организатором
Сонке Меинен.
Сонке Меинен.
Фото предоставлено организатором

Музыканты о Сонке:

Tommy Emmanuel:

Один из наиболее креативных гитаристов на сегодняшней гитарной сцене.

Steve Lukather:

Классная игра.

Афиша предоставлена организатором (12+)
Афиша предоставлена организатором (12+)

Начало концерта в 19−00, 26 октября, в концертном зале Института Культура на Ленина 66.

Билеты — на kassy.ru и kassir.ru

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